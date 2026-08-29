“Dardanet” e reja barazojnë me Slloveninë në Lojërat Mesdhetare
Kombëtarja e Kosovës U18 në konkurrencën e femrave ka barazuar 1-1 me Slloveninë në ndeshjen e tretë të Lojërave Mesdhetare “Taranto 2026”.
“Dardanet” e reja e nisën mirë takimin dhe arritën të kalojnë në epërsi shumë herët. Adela Sinani shënoi në minutën e gjashtë, duke i dhënë Kosovës avantazhin prej 1-0.
Sllovenia reagoi pas disavantazhit dhe arriti ta barazojë rezultatin në minutën e 26-të. Lana Kavas ishte autorja e golit për sllovenet, duke bërë që pjesa e parë të mbyllej me rezultatin 1-1.
Në pjesën e dytë, të dyja skuadrat patën mundësitë e tyre për të marrë epërsinë, por asnjëra nuk arriti të gjejë golin e fitores. Kështu, takimi përfundoi me ndarjen e pikëve.
Për Kosovën U18, ky ishte rezultati i parë pozitiv në këtë edicion të Lojërave Mesdhetare, pasi në dy ndeshjet e para kishte pësuar humbje ndaj Portugalisë dhe Marokut.
Me këtë barazim, Kosova e mbylli këtë përballje me një pikë, ndërsa tani mbetet të shihet pozita përfundimtare e saj në grup dhe vazhdimi i garës në “Taranto 2026”. /Telegrafi/