Dara: Doja të hiqja dorë nga Eurovision dy herë, por përfundova duke e fituar me Bangaranga
Dara ka zbuluar se ka qenë shumë pranë tërheqjes nga Eurovision Song Contest dy herë para se të fitonte konkursin me këngën “Bangaranga”, duke i dhënë Bullgarisë një fitore historike.
Në një intervistë për BBC Newsbeat, këngëtarja tha se gjatë periudhës së përgatitjeve ka kaluar vështirësi të mëdha emocionale dhe ka menduar të largohej nga projekti për shkak të presionit dhe shëndetit mendor, përfshirë edhe diagnostikimin me ADHD.
Ajo tregoi se në fillim ishte e pasigurt dhe e frikësuar për përballimin e skenës së madhe të Eurovisionit, por më vonë puna me një terapiste dhe teknikat e menaxhimit të ankthit e ndihmuan të ndihej më e qetë dhe e fokusuar gjatë garës.
Pavarësisht hezitimeve, performanca e saj në “Bangaranga” u prit shumë mirë dhe ajo përfundoi duke fituar konkursin me një diferencë të madhe pikësh, në një nga fitoret më të forta të Eurovisionit të viteve të fundit.
Pas fitores në Vjenë, Sofia e priti me festime të mëdha, ndërsa Dara u shpreh se tani fokusi i saj është më shumë te mirëqenia personale sesa vetëm suksesi në karrierë. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com