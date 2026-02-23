Dalin biletat në shitje për ndeshjen e Kosovës me Sllovakinë
Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) i ka vendosur në shitje biletat për ndeshjen ndaj Sllovakisë.
Kombëtarja e Kosovës më 27 shkurt do të përballet me Sllovakinë, në kuadër të parakualifikuesve për EuroBasket 2029.
FBK-ja ka informuar se biletat do të shiten sot prej orës 14-17 ndërsa nesër prej 12-18, kurse çmimi është 5 euro.
Ndërkohë, përballja mes Kosovës dhe Sllovakisë do të zhvillohet më 27 shkurt me fillim nga ora 19:00./Telegrafi