Olympiacos triumfon ndaj Fenerbahces, kalon në finale të EuroLeague
Olympiacos është kualifikuar në finalen e EuroLeague, pasi mposhti Fenerbahcen me rezultat 79-61 në një gjysmëfinale të tensionuar të ‘Final Four’-it, e cila u karakterizua nga seri të njëpasnjëshme pikësh nga fillimi deri në fund.
Ndeshja nisi me ritëm të ulët, me të dy skuadrat që patën vështirësi në realizim në minutat e para, përpara se Olympiacos të godiste i pari me dy treshe radhazi nga Tyler Dorsey, duke ndërtuar shpejt një epërsi 8-0.
Fenerbahce u duk jashtë ritmit në start, duke humbur gjuajtje dhe duke bërë topa të humbur, por arriti të mbetej afër, teksa çereku i parë u mbyll 18-12.
Më pas, Olympiacos mori kontrollin në fillim të çerekut të dytë me një tjetër seri të fortë, duke e çuar epërsinë në shifra dyshifrore. Sulmi i Fenerbahces vazhdoi të vuante, por turqit reaguan falë ndalesave në mbrojtje dhe energjisë së tifozëve, duke e ngushtuar diferencën në nëntë pikë, 33-24, në pushim.
Edhe çereku i tretë ndoqi të njëjtin skenar. Olympiacos e ruajti kontrollin dhe e zgjeroi avantazhin në 56-41.
Megjithatë, Fenerbahce nuk u dorëzua dhe bëri një përpjekje të fundit në çerekun e katërt, duke e ulur diferencën në vetëm shtatë pikë, 56-49, duke i ushtruar përkohësisht presion skuadrës greke.
Por sa herë që Fenerbahce tentonte të merrte momentum, Olympiacos përgjigjej. Një seri e shpejtë 5-0 në minutat e fundit e ndali rikthimin dhe nuk i la më shanse klubit turk, duke e dërguar Olympiacosin në finalen e EuroLeague me fitoren 79-61.
Alec Peters ishte më i miri për Olympiacosin me 17 pikë, Sasha Vezenkov shtoi 16 pikë dhe 5 kërcime, ndërsa Tyler Dorsey kontribuoi me 15 pikë.
Te Fenerbahce, shënuesi më i mirë ishte Tarik Biberovic me 17 pikë dhe 6 kërcime, ndërsa Talen Horton-Tucker realizoi 16 pikë./Telegrafi/