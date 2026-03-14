Cristiano Jr. u zemërua për shkak zëvendësimit, ndëshkohet nga gjyqtari për qëndrimin e tij
Djali i Cristiano Ronaldos, Cristiano Jr. nuk ishte aspak i lumtur kur trajneri i tij e zëvendësoi në minutat e fundit të ndeshjes së të rinjve të Al Nassr kundër Al Hilal.
Gjyqtari i kërkoi djalit të CR7 të largohej nga fusha nëpërmjet vijës anësore më të afërt, por ai refuzoi.
Veprimi i djaloshit të ri portugez bëri që gjyqtari të nxjerr nga xhepi një karton të verdhë dhe ta ndëshkoj.
Ky karton i verdhë rezulton në pezullim, që do të thotë se ai do të humbasë ndeshjen e ardhshme pasi ka mbushur numrin e kartonëve.
Ndryshe, 15-vjeçari luan me ekipin e Al Nassr U17, ku vazhdimisht shënon gola dhe për shumë kë ngjason shumë më babanë e tij, CR7. /Telegrafi/
