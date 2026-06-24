Çmimet e naftës në SHBA bien nën 5 dollarë për galon për herë të parë që nga marsi
Çmimet e naftës ranë nën 5 dollarë për galon në Shtetet e Bashkuara për herë të parë në më shumë se tre muaj.
Çmimi mesatar i naftës ra dy cent në 4.98 dollarë sipas AAA, hera e parë që ka qenë nën pikën referuese prej 5 dollarësh që nga 16 marsi.
Çmimi i naftës ka rënë vazhdimisht që kur arriti nivelin e tij maksimal katërvjeçar prej 5.67 dollarësh më 6 maj, transmeton Telegrafi.
Edhe pse relativisht pak amerikanë përdorin naftë në makinat e tyre, çmimi më i lartë i naftës mund të ushtrojë presion mbi çmimin e pothuajse të gjitha mallrave amerikane, pasi shoferët e kamionëve vendosin mbishpagime karburanti në dërgesat e tyre.
Për benzinën e rregullt, çmimi mesatar që ngarkohet nga stacionet amerikane të benzinës u rrit me dy të dhjetat e një cent në 3.93 dollarë, që është i njëjti çmim me mesataren e së martës kur rrumbullakoset në centin më të afërt.
Por kjo i dha fund një serie prej 34 ditësh radhazi rëniesh nga kur çmimet arritën nivelin maksimal katërvjeçar prej 4.56 dollarësh për galon.
Shpresat për bisedime paqeje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që çuan në rihapjen e fundit të Ngushticës së Hormuzit kanë çuar në rënien e ngadaltë, por të qëndrueshme të çmimeve të gazit gjatë muajit të fundit.
Por ende ka shqetësime se sa shpejt nafta do të fillojë të rrjedhë përmes ngushticës në sasi të mjaftueshme për të përmbushur kërkesën globale këtë verë. /Telegrafi/