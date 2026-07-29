Bum i AI-së dhe kërkesa enorme për energji, Ofgem shtrëngon radhën për lidhje në rrjet
Rregullatori britanik i energjisë, Ofgem, ka hapur një konsultim për masa më të ashpra ndaj projekteve të qendrave të të dhënave që kërkojnë lidhje me rrjetin elektrik pa dëshmuar se janë gati për t’u ndërtuar.
Propozimi përfshin një tarifë zotimi financiar dhe afate konkrete që aplikuesit duhet t’i përmbushin. Synimi është të lirohet kapaciteti i rezervuar nga projekte spekulative, të cilat mund të mbajnë vende në radhë dhe t’i vonojnë investimet më të realizueshme.
Sipas të dhënave të Ofgemit të raportuara nga Reuters, kërkesat për lidhje u rritën nga 41 gigavatë në nëntor 2024 në 125 gigavatë deri në qershor 2025. Qendrat e të dhënave përbënin të paktën 80 gigavatë të kësaj kërkese, në një periudhë kur zgjerimi i inteligjencës artificiale ka rritur ndjeshëm nevojën për kapacitet kompjuterik dhe energji.
Tarifa e propozuar do të ishte nga 237,500 deri në 712,500 funte për megavat, ose rreth 2.5 deri në 7.5 për qind të kostos mesatare të projektit. Shuma do t’i kthehej zhvilluesit pasi objekti të lidhej dhe të merrte energji, por do të humbej nëse projekti tërhiqej herët nga radha.
Ofgem kishte miratuar më parë mekanizma të përgjithshëm për tarifa progresive në radhën e lidhjeve. Propozimi i ri synon posaçërisht teknologjitë me kërkesë të tepërt, ku qendrat e të dhënave janë grupi kryesor. Konsultimi pritet të përcaktojë nëse dhe si do të zbatohet modeli.