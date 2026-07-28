Apple paditet për mashtrim me kriptovaluta në App Store – përdoruesve iu vodhën 1.8 milion dollarë
Tre përdorues kanë ngritur padi kundër kompanisë Apple, duke pretenduar se një aplikacion i rremë për portofol kriptovalutash, i cili ishte i disponueshëm në App Store, u ka shkaktuar humbje prej rreth 1.8 milion dollarësh në Bitcoin.
Padia, e paraqitur në një gjykatë federale në Kaliforni, akuzon Apple se nuk ka bërë kontrolle të mjaftueshme për aplikacionet në platformën e saj, pavarësisht se kompania e promovon App Store si një hapësirë të sigurt dhe të besueshme për përdoruesit.
Rasti lidhet me një aplikacion të rremë që imitonte Sparrow Wallet, një portofol të njohur për Bitcoin.
Versioni zyrtar i këtij shërbimi nuk ekziston për iPhone, por mashtruesit krijuan një kopje të rreme dhe e publikuan në App Store për të bindur përdoruesit të vendosnin të dhënat e tyre të sigurisë.
Sipas padisë, viktimat futën të dhënat sekrete të rikuperimit të portofolit të tyre, pas së cilës kriptovalutat u transferuan në llogari të kontrolluara nga mashtruesit. Tre personat që ngritën padinë pretendojnë se kanë humbur përkatësisht rreth 875 mijë dollarë, 840 mijë dollarë dhe 120 mijë dollarë në Bitcoin.
Paditësit argumentojnë se Apple duhet të mbajë përgjegjësi sepse kompania ka kontroll të plotë mbi aplikacionet që lejohen në App Store dhe prej vitesh e përdor sigurinë si një nga avantazhet kryesore të ekosistemit të saj.
Apple, nga ana tjetër, ka deklaruar se përdor kontrolle njerëzore dhe sisteme të inteligjencës artificiale për të luftuar mashtrimet në App Store. Kompania thotë se gjatë vitit 2025 ka bllokuar miliarda dollarë transaksione potencialisht mashtruese dhe ka refuzuar miliona aplikacione problematike.
Rasti rikthen debatin mbi përgjegjësinë e platformave të mëdha teknologjike për aplikacionet mashtruese që arrijnë të kalojnë proceset e verifikimit dhe shkaktojnë humbje të mëdha financiare për përdoruesit. /Telegrafi/