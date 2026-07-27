Çmimi i naftës bie ndjeshëm ndërsa SHBA-të dhe Irani ndërpresin sulmet
Çmimi i naftës ka rënë ndjeshëm me shpresën se një ndërprerje e sulmeve midis SHBA-së dhe Iranit mund të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit.
Nafta e papërpunuar Brent, standardi global për naftën, ra me më shumë se 9% në nën 88 dollarë për fuçi në një moment, duke shënuar një kthesë të ndjeshme nga java e kaluar kur ishte rritur mbi 100 dollarë.
Rënia erdhi pasi ambasadori i SHBA-së në OKB tha se sulmet ndaj Iranit ishin ndërprerë për natën e dytë radhazi për t'u dhënë "bisedimeve pak hapësirë".
Një zëdhënës i ushtrisë iraniane tha të dielën se Teherani kishte ndaluar sulmet "hakmarrëse" në rajon në përgjigje, transmeton Telegrafi.
Shpërthimi i luftës së Iranit shkaktoi një rritje të ndjeshme të çmimeve të naftës, ndërsa konflikti çoi në mbylljen efektive të Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe transporti që zakonisht transporton rreth 20% të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë.
Kur Irani dhe SHBA-të nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor për të ndaluar operacionet ushtarake dhe për të rihapur ngushticën, çmimi i naftës ra përsëri në nivelet e para luftës prej rreth 70 dollarësh për fuçi.
Megjithatë, prishja e armëpushimit në fillim të këtij muaji rigjallëroi frikën mbi furnizimet globale të energjisë dhe e shtyu çmimin e naftës përsëri lart.
Javën e kaluar ai arriti në 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga maji, me shqetësime të shtuara që erdhën pasi milicia Huthi në Jemen sulmoi cisterna nafte në Detin e Kuq, duke kërcënuar një rrugë kyçe eksporti që Arabia Saudite kishte përdorur për të anashkaluar Ngushticën e Hormuzit.
Susannah Streeter, stratege kryesore e investimeve në Wealth Club, tha se tregjet po mbeteshin "të kujdesshme duke pasur parasysh kthesat dhe ndryshimet gjatë këtij konflikti".
Pavarësisht rënies së ndjeshme të naftës bruto, "ka ende pasiguri të konsiderueshme të ngulitur në këto çmime dhe një ngurrim nëse negociatat do të çojnë në një përparim të qëndrueshëm", shtoi ajo.
Konflikti midis SHBA-së dhe Iranit - dhe ndikimi i tij në naftë - ka rritur koston e karburantit si benzina dhe nafta në shumë vende.
Kjo shpesh ka efekte anësore në çmime të tjera, siç është ushqimi, pasi bizneset ua kalojnë klientëve kostot më të larta me të cilat përballen, dhe kjo mund të rrisë normën e inflacionit.
Inflacioni më i lartë rrit mundësinë që bankat qendrore të rrisin normat e interesit në një përpjekje për të mbajtur nën kontroll rritjen e çmimeve.
Në qershor, Banka Qendrore Evropiane vendosi të rrisë normën e saj bazë të interesit për eurozonën për herë të parë në pothuajse tre vjet, duke vënë në dukje se konflikti po "gjeneronte presione inflacioniste".
Përpara se të fillonte lufta në Iran, kishte pasur pritje se Banka e Anglisë do të ulte normat këtë vit.
Megjithatë, tani nuk priten ulje dhe tregjet financiare aktualisht parashikojnë një rritje të normës drejt fundit të vitit.
Banka e Anglisë mban takimin e saj të fundit për përcaktimin e normës së interesit këtë javë, kur pritet ta mbajë normën e saj bazë të pandryshuar në 3.75%. /Telegrafi/