Aksionet evropiane ishin kryesisht të qëndrueshme të mërkurën, ndërsa investitorët vlerësuan sinjalet nga Uashingtoni se një përparim diplomatik në luftën e Iranit mund të jetë i afërt.

Indeksi pan-evropian Stoxx 600 kishte rënë me 0.1%, Dax i Gjermanisë u rrit me 0.11% dhe FTSE 100 u rrit me 0.11%. CAC 40 në Francë ra me një diferencë pak më të madhe, në 0.65%, transmeton Telegrafi.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se bisedimet e reja midis Uashingtonit dhe Teheranit "mund të ndodhin gjatë dy ditëve të ardhshme" në Islamabad, duke sinjalizuar një përparim të mundshëm diplomatik, dhe shtoi se lufta ishte "shumë afër përfundimit" - pavarësisht pasigurisë së vazhdueshme mbi pikat kryesore të ngërçit në negociata.

Tregjet aziatike ishin përgjithësisht më të larta.

Nikkei 225 i Japonisë fitoi 0.5%, Kospi i Koresë së Jugut u rrit me 3.0% dhe Hang Seng i Hong Kongut u rrit me 0.7%.

Indeksi Shanghai Composite shtoi 0.2%, ndërsa S&P/ASX 200 i Australisë ndryshoi pak, duke shënuar një rritje prej më pak se 0.1%.

Në Wall Street, S&P 500 shtoi 1.2% në fitimet e tij nga një ditë më parë, dhe indeksi në zemër të shumë llogarive 401(k) tani është vetëm 0.2% nën rekordin e tij të vendosur në janar.

Indeksi Industrial Mesatar Dow Jones u rrit me 317 pikë, ose 0.7%, ndërsa Nasdaq Composite u rrit me 2%.

Të mërkurën, nafta e papërpunuar amerikane u rrit me 1 cent në 91.29 dollarë për fuçi.

Nafta e papërpunuar Brent shtoi 48 cent në 95.27 dollarë, ose më pak se 1%, pasi ra me 4.6% një ditë më parë. Ndërsa kjo është ende mbi nivelin e saj prej afërsisht 70 dollarësh nga para fillimit të luftës në fund të shkurtit, mbetet shumë nën kulmin prej 119 dollarësh.

Çmimet më të ulëta të naftës ndihmojnë në uljen e kostove për bizneset në të gjithë ekonominë. Megjithatë, disa analistë vunë në dukje se lufta është ende duke vazhduar, duke paralajmëruar se optimizmi mund të jetë i pabazuar. /Telegrafi/

