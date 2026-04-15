Çmimet e naftës bien ndërsa shpresat e ripërtërira për bisedime paqeje ushqejnë një rritje të tregut të aksioneve
Aksionet evropiane ishin kryesisht të qëndrueshme të mërkurën, ndërsa investitorët vlerësuan sinjalet nga Uashingtoni se një përparim diplomatik në luftën e Iranit mund të jetë i afërt.
Indeksi pan-evropian Stoxx 600 kishte rënë me 0.1%, Dax i Gjermanisë u rrit me 0.11% dhe FTSE 100 u rrit me 0.11%. CAC 40 në Francë ra me një diferencë pak më të madhe, në 0.65%, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se bisedimet e reja midis Uashingtonit dhe Teheranit "mund të ndodhin gjatë dy ditëve të ardhshme" në Islamabad, duke sinjalizuar një përparim të mundshëm diplomatik, dhe shtoi se lufta ishte "shumë afër përfundimit" - pavarësisht pasigurisë së vazhdueshme mbi pikat kryesore të ngërçit në negociata.
Tregjet aziatike ishin përgjithësisht më të larta.
Nikkei 225 i Japonisë fitoi 0.5%, Kospi i Koresë së Jugut u rrit me 3.0% dhe Hang Seng i Hong Kongut u rrit me 0.7%.
Indeksi Shanghai Composite shtoi 0.2%, ndërsa S&P/ASX 200 i Australisë ndryshoi pak, duke shënuar një rritje prej më pak se 0.1%.
Në Wall Street, S&P 500 shtoi 1.2% në fitimet e tij nga një ditë më parë, dhe indeksi në zemër të shumë llogarive 401(k) tani është vetëm 0.2% nën rekordin e tij të vendosur në janar.
Indeksi Industrial Mesatar Dow Jones u rrit me 317 pikë, ose 0.7%, ndërsa Nasdaq Composite u rrit me 2%.
Të mërkurën, nafta e papërpunuar amerikane u rrit me 1 cent në 91.29 dollarë për fuçi.
Nafta e papërpunuar Brent shtoi 48 cent në 95.27 dollarë, ose më pak se 1%, pasi ra me 4.6% një ditë më parë. Ndërsa kjo është ende mbi nivelin e saj prej afërsisht 70 dollarësh nga para fillimit të luftës në fund të shkurtit, mbetet shumë nën kulmin prej 119 dollarësh.
Çmimet më të ulëta të naftës ndihmojnë në uljen e kostove për bizneset në të gjithë ekonominë. Megjithatë, disa analistë vunë në dukje se lufta është ende duke vazhduar, duke paralajmëruar se optimizmi mund të jetë i pabazuar. /Telegrafi/