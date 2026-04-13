Çmimet e makinave të përdorura në SHBA po rriten ndjeshëm
Çmimet e makinave të përdorura në SHBA po rriten ndjeshëm, duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët.
Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga viti 2023, me rritje prej 6.2% krahasuar me një vit më parë.
Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai i një makine të re, duke i shtyrë blerësit drejt këtij segmenti.
Kërkesa është rritur, ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për çmime më të larta.
Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrenjtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit.
Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv. /Telegrafi/