Një grabitje e guximshme ndodhi gjatë fundjavës, ku u vodhën 12 tonë çokollata KitKat, ose 413,793 copa, gjatë transportit nga një fabrikë në Itali drejt Polonisë.

Kompania theksoi se nuk ka shqetësime për sigurinë e konsumatorëve dhe furnizimi nuk është prekur.

Autoritetet lokale po bashkëpunojnë me Nestlé-n për hetimin e grabitjes.

Dhe lajmi ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku përdoruesit kanë bërë shaka të ndryshme, disa prej të cilave ua sjellim më poshtë.






