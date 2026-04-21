Cleveland ngritin epërsinë falë shkëlqimit të dyshes Harden - Mitchell
Janë zhvilluar ndeshje të reja në Play-Off të NBA, ku nuk kanë munguar ndeshjet spektakolare dhe rezultatet befasuese.
Basketbollistët e Clevelandit mposhtën Toronton me rezultatin 115:105 dhe morën epërsinë 2-0 në serinë e raundit të parë të play-off-it të Konferencës Lindore të Ligës NBA.
Cleveland vendosi ritmin që nga fillimi dhe pati një epërsi prej 26:19 pas çerekut të parë, duke e rritur atë çerek pas çereku, duke regjistruar përfundimisht fitoren e dytë në seri.
- YouTube www.youtube.com
Cleveland u udhëhoq drejt fitores nga lojtarët e tyre më të mirë Donovan Mitchell dhe James Harden.
Mitchell e përfundoi ndeshjen me 30 pikë, 7 kërcime dhe 5 asistime, ndërsa Harden pati një performancë prej 28 pikësh, 5 kërcimeve dhe 4 asistimesh.
Basketbollistët e Minesotës mposhtën Denverin jashtë fushe me rezultatin 119:114 dhe barazuan rezultatin në 1:1 në serinë e raundit të parë të playoff-eve të Konferencës Perëndimore.
- YouTube www.youtube.com
Fitore mori edhe Atlanta Hawks në udhëtim te New York Knicks 106:107 për të barazuar serinë në 1-1. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com