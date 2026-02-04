City pa telashe ndaj Newcastle, do të përballet me Arsenalin në finale
Manchester City ka marrë një fitore ndaj Newcastle United, të dytën në gjysmëfinale të EFL Cup.
Citizens triumfuan në Etihad 3-1 dhe me rezultat të përgjithshëm 5-1 nga dy ndeshje kalojnë në finalen e madhe.
Skuadra e Pep Guardiolë kryjti punën brenda 30 minutave, duke shënuar tre gola.
Në minutën e shtatë ishte egjiptiani Omar Marmoush që realizoi për 1-0. 22 minuta më vonë, Marmoush doli sërish në skën duke ngritur epërsinë e Cityt në 2-0.
Ndërkohë goditjen finale Newcastlet ia dha mesfushori holandez Tijjani Reijnders duke shënuar për 3-0 në minutën e 32-të.
Krejt çfarë arritën mysafirët në këtë takim ishte goli i nderit nga Anthony Elanga në minutën e 62-të, por që në asnjë moment nuk e rrezikuan fitoren e Cityt.
Në finalen e madhe City do të takohet me Arsenalin, dy skuadra që janë rivale edhe në Ligën Premier për titullin kampion. /Telegrafi/