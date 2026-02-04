Manchester City ka marrë një fitore ndaj Newcastle United, të dytën në gjysmëfinale të EFL Cup.

Citizens triumfuan në Etihad 3-1 dhe me rezultat të përgjithshëm 5-1 nga dy ndeshje kalojnë në finalen e madhe.

Skuadra e Pep Guardiolë kryjti punën brenda 30 minutave, duke shënuar tre gola.

Në minutën e shtatë ishte egjiptiani Omar Marmoush që realizoi për 1-0. 22 minuta më vonë, Marmoush doli sërish në skën duke ngritur epërsinë e Cityt në 2-0.

Ndërkohë goditjen finale Newcastlet ia dha mesfushori holandez Tijjani Reijnders duke shënuar për 3-0 në minutën e 32-të.

Krejt çfarë arritën mysafirët në këtë takim ishte goli i nderit nga Anthony Elanga në minutën e 62-të, por që në asnjë moment nuk e rrezikuan fitoren e Cityt.

Në finalen e madhe City do të takohet me Arsenalin, dy skuadra që janë rivale edhe në Ligën Premier për titullin kampion. /Telegrafi/

