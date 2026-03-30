Citroen 2CV i ri: ikonë që do të ‘rilindë’ për epokën elektrike dhe do të vijë së shpejti
Citroen është gati të dominojë panairin në Paris me një koncept 2CV që eksploron të ardhmen e automobilave elektrikë të përballueshëm - dhe imazhi tregon se si mund të duket.
Kanë qarkulluar thashetheme rreth planeve për të ‘ringjallur’ Citroen 2CV, i cili demokratizoi automobilat me kosto të ulët pas Luftës së Dytë Botërore.
Tani CEO i ri i Citroen, Xavier Chardon, i ka dhënë dritën jeshile konceptit dhe ka mbyllur premierën e tij në tetor, për të përfituar nga rregullat e reja që aktualisht po përpunohen përmes Komisionit Evropian për të nxitur makinat elektrike të qytetit.
Ekipi i dizajnit të Citroen, nën drejtimin e Pierre Leclercq me përvojë, po punon shumë për makinën.
Suksesi i Renault 5 të ‘rilindur’, i cili ka marrë 120,000 porosi dhe ka qenë makina elektrike më e shitur me pakicë në Evropë në disa raste, ilustron fuqinë e një dizajni retromodernist të ekzekutuar mirë - ose 'neo-retro' për të përdorur termin e Leclercq.
“Të gjithë kemi pasur një shans për të rikrijuar 2CV-në”, tha ai, duke iu referuar konceptit Revolte të vitit 2009 të konceptuar nga ish-shefi i dizajnit të Citroen, Jean-Pierre Ploué.
“Ishte një interpretim modern i një 2CV dhe ishte super i mirë. Nuk mund të thuash se është diçka që nuk do ta provosh, ashtu siç provuam modele të vogla H ose gjëra të tilla. I provuam ato projekte”, shtoi ai.
Revolte ishte një hibrid plug-in i bazuar në një Citroen DS3 të shkurtuar, i cili i përkiste 2CV-së me dritat e përparme “sy”, grilën dhe parakolpet e ekzagjeruara.
Por nuk ishte një parodi e origjinalit dhe kjo është qasja që mbështetet nga Leclercq, i cili do ta çojë etosin e 2CV-së për çmim të përballueshëm, hapësirë, rehati dhe efikasitet të karburantit në një drejtim modern.
“Nëse mendoni për një 2CV, një makinë të lirë për fshatrat, është shumë e rëndësishme të ruani filozofinë dhe vlerat. Nëse mund ta riinterpretoni atë në një makinë sot, atëherë le ta bëjmë”, shtoi Leclercq.
Por, ndërsa Renault 5 i ri është ylli udhëheqës komercial, koncepti do të jetë më afër në madhësi dhe çmim me Twingo-n e Renault prej 16,000 eurosh dhe 3.8 metra të gjatë. Ky model bazohet në një version të shkurtuar dhe të thjeshtuar të platformës së 5-shit, të quajtur RGEV Small.
Citroen ka arkitekturën e vet me kosto të ulët, të quajtur 'Smart Car', e cila mbështet C3-in e ri, C3 Aircross dhe Fiat Grande Panda, me djegie të brendshme dhe energji elektrike. Inxhinierët e Citroen kanë eksploruar nëse platforma është mjaft fleksibile dhe me kosto efektive për të mbështetur një makinë qyteti që do të vendoset nën C3 dhe mbi katërçikletën Ami.
Një konsideratë mund të jetë nëse struktura është mjaft e fortë për të mbështetur një çati të palosshme, një element bazë i 2CV-së.
Modeli standard Twingo i Renault ka një bateri litium-fosfat hekuri (LFP) prej 27.5kWh, që siguron 260 kilometra autonomi, dhe një motor elektrik të çrregulluar me 80 kuaj fuqi. Ai do të jetë gjithashtu bazë për modelin e ardhshëm elektrik të segmentit A të Dacia-s dhe një model tjetër Nissan.
Pronari i Citroen, Stellantis, do të kërkojë të vendosë platformën e tij të segmentit A në shumë marka - me Fiat-in si pretendentin kryesor për shkak të trashëgimisë së tij në makina të vogla.
Motori 2CV "neo-retro" do të duhet të përputhet me kategorinë e re "M1E" të Komisionit Evropian. Rregullorja është ende duke u hartuar, por makinat duhet të kenë një gjatësi më të vogël se 4.2 metra dhe të montohen brenda BE-së.
Vendeve individuale do t'u jepet liri veprimi për të mbështetur financiarisht prodhimin e baterive brenda bllokut ekonomik, dhe Stellantis ka njoftuar tashmë një sipërmarrje të përbashkët spanjolle prej 4.1 miliardë eurosh me prodhuesin kinez të baterive CATL, me fabrikën e tyre në Zaragoza që pritet të prodhojë paketa deri në fund të vitit 2026.
Komisioni dëshiron të përshpejtojë furnizimin me automjete elektrike vendase dhe të përballueshme - duke mbushur boshllëkun e automjeteve elektrike nën 25 mijë euro - ekuivalentin e 23,500 euroved - para subvencioneve.
Duke supozuar se vendimi i BE-së do të lëshohet deri në fund të këtij viti, Citroen do të përpiqet të ketë në prodhim automjetin e saj elektrik 2CV në vitin 2029. /Telegrafi/