Cili është emocioni më toksik për shëndetin? Pse nuk na lejon kurrë të jemi të lumtur
Ai ju bllokon, ju shteron energjinë dhe ju mban të ngujuar në gabimet e së kaluarës
A keni ndjerë ndonjëherë faj? Nëse përgjigjja është po, atëherë duhet ta dini se kjo është një emocion që ndikon shumë negativisht në psikikë dhe në shëndetin e përgjithshëm. Psikiatrja spanjolle Marian Rojas Estapé shpjegoi pse ky emocion është kaq shkatërrues për shëndetin mendor, në një intervistë për gazetën La Razón.
Ajo paralajmëron për një emocion të përditshëm i cili, nëse nuk menaxhohet siç duhet, e shteron energjinë dhe bllokon çdo ndryshim, duke shpjeguar se çfarë e shkakton dhe si mund të transformohet.
Faji është një emocion toksik që e lidh njeriun me të kaluarën, një ndjenjë që shteron energjinë, shkakton depresion dhe pengon marrjen e vendimeve.
Emocioni që na robëron në të kaluarën
Marian Rojas Estapé e vë theksin te faji, një emocion që shfaqet shpesh pas gabimeve, pritshmërive të paplotësuara ose qortimeve nga të tjerët. Ai mund të vijë si pasojë e vetëkritikës së tepruar, por edhe nga mjedisi përreth, përmes krahasimeve, kritikave dhe gjykimeve.
Nëse nuk njihet dhe nuk trajtohet me kohë, faji zë një hapësirë të madhe mendore dhe ndikon negativisht në gjendjen emocionale.
– Faji është një emocion toksik që na lidh me të kaluarën dhe na pengon të ecim përpara, thekson psikiatrja. Sipas saj, janë të pakta emocionet që mund të jenë aq shkatërruese sa faji, kur mbetemi të bllokuar në të. Ai vjedh energjinë, e vështirëson marrjen e vendimeve dhe mund të çojë në gjendje të thella emocionale negative, transmeton Telegrafi.
Pse na robëron faji dhe nga vjen ai
Faji shfaqet kur ndiejmë se nuk kemi vepruar drejt ose se nuk kemi përmbushur pritshmëritë tonat ose të të tjerëve. Problemi lind kur ai shndërrohet në një rreth vicioz mendor pa dalje.
Sa më shumë e rishqyrtojmë gabimin, aq më i fortë bëhet emocioni, ndërsa ne tërhiqemi:
• shmangim bisedat
• heqim dorë nga përpjekjet
Rezultati është një jetë e përqendruar te e kaluara, në vend të momentit të tanishëm.
Si të nisni ndryshimin – një udhëzues i shkurtër
• Emërtoni atë që ndodhi, pa dramatizim.
Çfarë bëra? Kë e preku? Çfarë është në fuqinë time?
• Rregulloni atë që mundeni.
Një kërkim faljeje konkret, korrigjim gabimi ose dëmshpërblim.
• Nxirrni një mësim praktik.
Çfarë do të bëj ndryshe herën tjetër?
• Ndërprisni rikthimin e vazhdueshëm te mendimet negative.
Nëse keni marrë përgjegjësi dhe keni vepruar, kthehuni te e tashmja. Atëherë faji e humb funksionin e tij.
– Faji nuk ndërton, por mund të bëhet pikënisje për ndryshim, porosit Marian Rojas Estapé. Mesazhi i saj është i thjeshtë, por i fuqishëm: është e nevojshme të mbyllim llogaritë me të kaluarën për të rikthyer energjinë në të tashmen dhe për ta shndërruar çdo gabim në një shtysë për rritje personale. /Telegrafi/