Mos i shmangni bisedat “e mërzitshme”: Studimi zbulon pse mund t’ju bëjnë mirë
Hulumtimi tregon se njerëzit shpesh i nënvlerësojnë bisedat e zakonshme, ndërsa pikërisht ato mund të forcojnë ndjenjën e lidhjes, të ulin vetminë dhe të ndikojnë pozitivisht në shëndetin mendor
Është joshëse t’u shmangeni kolegëve pranë aparatit të kafesë ose ta kufizoni bisedën e rastit me personin që ulet pranë jush në pritje te mjeku, vetëm për të shmangur atë që mendoni se do të jetë një bisedë e mërzitshme.
Megjithatë, një studim i ri jep arsye të forta për të mos i shmangur këto biseda. Studimi, i publikuar në revistën “Journal of Personality and Social Psychology”, zbuloi se njerëzit që morën pjesë në biseda të tilla i vlerësuan ato si shumë më interesante dhe më të këndshme sesa kishin pritur.
Për më tepër, të dhënat sugjerojnë se edhe bisedat që në fillim duken “të mërzitshme” mund të ndikojnë mirë në shëndetin mendor dhe fizik.
“Këto çaste janë të vogla, por jo të parëndësishme”, thotë dr. Nicholas Allan, psikolog dhe profesor asistent në Departamentin e Psikiatrisë dhe Shëndetit të Sjelljes në Wexner Medical Center të Ohio State University.
Temat që njerëzit i konsiderojnë të mërzitshme
Hulumtimi u përqendrua në nëntë eksperimente, ku morën pjesë 1.800 persona. Gjatë eksperimenteve, pjesëmarrësve iu kërkua të parashikonin sa do të kënaqeshin duke biseduar për tema që i konsideronin të mërzitshme.
Këto tema përfshinin Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore, librat publicistikë, matematikën, bursën, macet dhe ushqimin vegan.
Bisedat u zhvilluan me të panjohur ose me miq, drejtpërdrejt ose në internet. Studiuesit zbuluan se, megjithëse pjesëmarrësit prisnin që bisedat të ishin mjaft të mërzitshme, më pas deklaruan se kishin kënaqësi shumë më tepër sesa kishin menduar. Kjo ndodhte edhe kur të dy personat në bisedë e konsideronin temën të mërzitshme.
“Vendosëm ta zhvillonim këtë studim sepse shumë njerëz shmangin bisedat për të cilat mendojnë se do të jenë të mërzitshme. I anulojmë bisedat e rastit, u druhemi pritjeve dhe ngjarjeve të ngjashme dhe supozojmë se disa tema, si moti, rruga për në punë ose rutina e përditshme, thjesht nuk do të jenë interesante”, thotë Elizabeth Trinh, autorja kryesore e studimit dhe doktorante në University of Michigan, transmeton Telegrafi.
Përfshirja në bisedë është më e rëndësishme se tema
Studiuesit zbuluan se ajo që ka vërtet rëndësi është përfshirja në bisedë.
“Angazhimi nxit kënaqësinë më shumë sesa vetë tema. Njerëzit supozojnë se interesi vjen nga një temë magjepsëse, por në realitet, ajo që i bën bisedat të këndshme është ndjenja e lidhjes, ndjenja se jeni dëgjuar, shkëmbimi i pyetjeve dhe zbulimi i detajeve të papritura nga jeta e dikujt. Edhe një temë e zakonshme mund të bëhet domethënëse kur dy njerëz përfshihen aktivisht”, thotë Trinh.
Sipas dr. Aron P. Brinen, profesor asistent i psikiatrisë dhe shkencave të sjelljes në Vanderbilt University Medical Center, njerëzit janë qenie shoqërore nga natyra dhe lidhja rreth një teme që duket e mërzitshme, si ushqimi vegan, mbetet megjithatë një lidhje shoqërore.
Thea Gallagher, profesoreshë e asociuar e psikologjisë në NYU Langone Health, shton se njerëzit ndonjëherë parashikojnë se një bisedë do të jetë e pakëndshme ose e sikletshme, por nëse përpiqen të lidhen me tjetrin gjatë bisedës, kjo mund t’u sjellë përfitime të mëdha.
Prandaj, ajo i inkurajon edhe pacientët e saj të bisedojnë kudo që shkojnë.
“Të jesh nxënës gjatë gjithë jetës mund të jetë shumë e fuqishme. Në fund të fundit, vetëm lidhja me njerëzit mund të na japë një ndjenjë shumë të mirë”, thotë dr. Gallagher.
Ndikim i madh në shëndet
Edhe pse bisedat e tilla mund të duken të kota, ekspertët theksojnë se në të vërtetë nuk janë të tilla. Jo vetëm që ka gjasa të zbuloni se kënaqeni më shumë sesa prisnit, por kjo mund t’ju ndihmojë të mos ndiheni të vetmuar.
“Vetmia nuk ka të bëjë vetëm me numrin e njerëzve që dikush sheh. Ka të bëjë me atë nëse ndërveprimet ndihen lidhëse dhe domethënëse. Shmangia e një bisede të mërzitshme ka të ngjarë ta rrisë ndjenjën e vetmisë. Edhe nëse nuk dëshironit të ishit pjesë e asaj bisede, sërish mbeteni të vetmuar”, thotë dr. Brinen.
Vetmia, në vetvete, është një ndjenjë shumë e rëndë dhe mund të ndikojë ndjeshëm në shëndet. Ndjenja e vetmisë ose izolimi shoqëror rrit rrezikun për një sërë gjendjesh serioze shëndetësore, përfshirë sëmundjet e zemrës, goditjen në tru, diabetin e tipit 2, depresionin, ankthin, demencën dhe vdekjen e parakohshme.
“Kur gjejmë mënyrë të angazhohemi me njerëzit e tjerë, kjo plotëson nevojën tonë për lidhje me të tjerët”, shpjegon dr. Brinen.
Me kalimin e kohës, këto çaste të vogla dhe në dukje “të mërzitshme” mund të lidhen me njëra-tjetrën, duke ulur ndjenjën e vetmisë dhe rreziqet që ajo sjell, thotë dr. Allan.
Megjithatë, ai paralajmëron se jo çdo kontakt shoqëror është i dobishëm.
“Më shumë kontakte nuk do të thotë automatikisht më mirë. Duket se më e rëndësishme është nëse ndërveprimi ndihet me respekt, i ndërsjellë dhe emocionalisht i sigurt. Lidhja pozitive ndihmon, ndërsa ndërveprimet rraskapitëse ose armiqësore nuk ndihmojnë”, përfundon dr. Allan. /Telegrafi/