Cikli i çrregullt menstrual – kur duhet ta vizitojmë mjekun? Shpjegon gjinekologia Spahija
Cikli menstrual është një nga treguesit kryesorë të shëndetit riprodhues tek gratë, por shpesh ka paqartësi se çfarë konsiderohet “normale”.
Në podcastin “Shëndeti në rend të parë”, e mbështetur nga United Hospital, gjinekologia Flora Belegu-Spahija ka sqaruar se një cikël menstrual normal zakonisht varion brenda një intervali të caktuar kohor.
“Cikli normal është prej 21 deri në 35 ditë. Çdo gjë që është jashtë këtij intervali nuk konsiderohet cikël normal dhe duhet të bëhet konsultë me mjekun”, thekson ajo.
Sipas saj, devijimet nga ky interval mund të jenë tregues i çrregullimeve hormonale apo problemeve të tjera gjinekologjike, prandaj nuk duhet të neglizhohen.
Gjinekologia thekson se në disa raste këto çrregullime mund të jenë edhe të trashëguara, por gjithsesi kërkojnë vlerësim profesional.
