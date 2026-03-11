Çifti finlandez fiton vendin e parë në garën vjetore të mbajtjes së grave në Mbretërinë e Bashkuar
Një çift që udhëtoi nga Finlanda në Angli zuri vendin e parë në një nga ngjarjet më të pazakonta vjetore të Britanisë: gara e mbajtjes së gruas në Dorking, Surrey.
Ngjarja, e mbajtur çdo vit që nga viti 2008, paraqiti dhjetëra çifte që përshkuan pengesa duke përfshirë kodra, balla kashte, rreziqe uji dhe spektatorë që mbanin pistoleta dhe kova me ujë, në një garë prej 415 jardësh deri në vijën e finishit.
Teemu Tuovinen dhe Jatta Leinonen, të dy 28 vjeç, një ekip i njohur si "Finlandezët Fluturues", dolën të parët, duke fituar çmimin e madh të një fuçi birre të prodhuar në vend, transmeton Telegrafi.
Britanikët Edward Nash dhe Kathryn Knight dolën të dytët, duke i bërë ata banorët e parë të Mbretërisë së Bashkuar që kaluan vijën e finishit dhe duke i kualifikuar ata për të garuar në kampionatin botëror të mbajtjes së gruas në Finlandë në korrik.
Rregullat nuk kërkojnë që pjesëmarrësit të jenë të martuar, apo edhe të gjinive të kundërta, për sa kohë që "gruaja" që mbahet peshon të paktën 54 kg. Ata që peshojnë më pak se minimumi duhet të veshin çanta shpine me peshë. /Telegrafi/
