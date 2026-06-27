ChatGPT vjen në Viber
Përdoruesit e aplikacionit të komunikimit Viber në disa shtete tashmë mund të përdorin shërbimet e inteligjencës artificiale ChatGPT, pas integrimit të ri mes kompanisë Rakuten Viber dhe OpenAI.
Ky bashkëpunim u mundëson përdoruesve të kenë qasje te asistenti i inteligjencës artificiale direkt brenda aplikacionit, pa pasur nevojë të hapin faqe të tjera apo aplikacione të veçanta.
ChatGPT është i disponueshëm si një kontakt më vete në Viber, ku përdoruesit mund të bëjnë pyetje, të kërkojnë ide, përkthime, ndihmë për shkrime apo informacione të ndryshme.
Përveç bisedave individuale, inteligjenca artificiale mund të përdoret edhe në grupet e Viber-it.
Përdoruesit mund ta thërrasin ChatGPT-në brenda një bisede duke përdorur simbolin “@” dhe duke zgjedhur asistentin.
Një prej veçorive të reja është edhe mundësia për të përpunuar fotografi përmes funksionit “Image Remix”, i cili lejon ndryshimin e stilit të imazheve ose shtimin e elementeve të reja.
Integrimi sjell edhe funksione të tjera praktike, si përmbledhjen e bisedave të gjata, analizimin e dokumenteve dhe lidhjeve, si dhe korrigjimin apo përkthimin e mesazheve para se të dërgohen.
Sipas kompanive të përfshira, qëllimi i këtij bashkëpunimi është ta bëjë inteligjencën artificiale më të qasshme dhe pjesë të komunikimit të përditshëm.
Shërbimi është i disponueshëm për përdoruesit e pajisjeve Android dhe iOS, ndërsa përditësimi i aplikacionit Viber është i nevojshëm për të pasur qasje në funksionet e reja. /Telegrafi/