Një pasagjere u zgjua në mes të një fluturimi të gjatë me aeroplan dhe u habit nga skena e pazakontë që pa në kabinë.

Maite Bousas publikoi një video në TikTok që u bë virale, ku shihet se pasagjerët në aeroplan kryenin lëvizje të ngadalta dhe të koordinuara ndërsa ishin ende në vendet e tyre.

Në fillim, vajza dukej e çuditur dhe lëvizi kamerën për të treguar se çfarë po ndodhte. Ishte sikur të gjithë pasagjerët po ndiqnin njëfarë rutine të çuditshme.

@maite.bouzas Experiencia 10/10 🫶✨🇨🇳 #fyp #chinesebaddie #parati #travel ♬ original sound - EpicGamingMusic

Ajo përbri videos shkroi “një kompani kineze pas një fluturimi 9,5 orësh”.

Por më pas u bë e qartë se çfarë po ndodhte - pasagjerët po bënin së bashku ushtrime “tai chi”.

Tai chi është një teknikë kineze e njohur për lëvizje të ngadalta, të rrjedhshme dhe shpesh praktikohen për të përmirësuar shëndetin dhe lëvizshmërinë e trupit.

Këto lëvizje të pazakonshme kanë fituar miratim në komentet nën videon virale, ku shumë e kanë quajtur skenën “të dashur” dhe kanë vlerësuar bashkëpunimin midis pasagjerëve. /Telegrafi/

