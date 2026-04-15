Çfarë janë 100 miliardë dollarët e ngrira të Iranit dhe ku mbahen ato?
Ndërsa momentumi po rritet për një raund të dytë bisedimesh midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që synojnë t'i japin fund luftës së tyre, një çështje qendrore është shfaqur si një mollë sherri: asetet e ngrira të Teheranit që mbahen në vende të tjera.
Ekonomia e Iranit ka qenë në vështirësi për vite me radhë për shkak të sanksioneve të vendosura ndaj vendit nga SHBA-të dhe vende të tjera.
Këto sanksione janë vendosur që nga viti 1979, së pari për pengjet amerikane të mbajtura në ambasadën amerikane në Teheran pas revolucionit islamik, dhe më pas janë amplifikuar për shkak të programeve të raketave bërthamore dhe balistike të Iranit.
Këto masa kanë kufizuar aftësinë e Teheranit për të pasur qasje në asetet e veta, si të ardhurat nga shitjet e naftës, të cilat janë ngrirë në bankat e huaja.
Më 10 prill, para se të fillonte raundi i parë i bisedimeve për armëpushim në Pakistan, kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha në X se asetet e ngrira iraniane (të ardhurat e ngrira në bankat e huaja) duhet të lirohen përpara se të fillojnë negociatat.
Një ditë më vonë, në bisedimet për armëpushim në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, dolën disa raporte që sugjeronin se Uashingtoni kishte rënë dakord të “shkrinte” të paktën disa nga asetet iraniane që mbaheshin jashtë vendit.
Por qeveria amerikane i hodhi poshtë shpejt këto raporte, duke këmbëngulur që ato asete të mbeteshin të ngrira.
Me bisedimet që pritet të rifillojnë në ditët në vijim, përpara skadimit të armëpushimit aktual SHBA-Iran në orët e para të 22 prillit në Lindjen e Mesme, ky tension pritet të rishfaqet.
Por sa asete iraniane janë të ngrira, pse Teherani nuk mund t'i qaset atyre, ku janë këto fonde për momentin dhe pse janë të rëndësishme për Iranin?
Cili është vëllimi i aseteve të ngrira të Iranit?
Ndërsa shuma e saktë e aseteve të ngrira të Iranit është e paqartë, raportet dhe ekspertët zyrtarë iranianë e kanë vendosur shumën totale të aseteve të ngrira iraniane jashtë vendit në më shumë se 100 miliardë dollarë, thuhet në një shkrim të Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
Frederic Schneider, një bashkëpunëtor i lartë jorezident në Këshillin e Lindjes së Mesme për Çështjet Globale, i tha Al Jazeera se këto asete janë rreth katër herë më të larta se sa fiton Irani çdo vit nga shitja e hidrokarbureve.
“Kjo është një shumë shumë e konsiderueshme, veçanërisht për një shoqëri që ka vuajtur nën dekada të tëra sanksionesh të udhëhequra nga SHBA-ja”, tha ai.
Por ai shtoi se mbetet e paqartë nëse SHBA-ja - edhe nëse do t’i lironte këto asete - do ta kushtëzonte këtë me mënyrën se si përdoren ato.
“Irani padyshim ka një nevojë të madhe për asete, por duke pasur parasysh historinë shumë kaotike të sanksioneve dhe mungesën e specialistëve nga ana e SHBA-së për të negociuar detajet, Irani është skeptik”, tha ai.
Jacob Lew, i cili ishte sekretar i Thesarit nën ish-presidentin e SHBA-së Barack Obama, tha në vitin 2016 se Irani nuk do të ishte në gjendje të kishte qasje në të gjitha asetet e tij të ngrira jashtë vendit edhe nëse të gjitha sanksionet do të hiqeshin.
Në atë kohë, Irani kishte rënë dakord për një marrëveshje historike me SHBA-në dhe vendet e tjera, duke kufizuar programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve.
Lew i kishte thënë Kongresit se në realitet, Irani do të ishte në gjendje të kishte qasje vetëm në rreth gjysmën e aseteve të tij të ngrira në rastin më të mirë, sepse pjesa tjetër ishte tashmë e angazhuar për investime të premtuara më parë ose për shlyerje kredish.
Aktualisht, kërkesa kryesore e Teheranit në bisedimet e armëpushimit është lirimi i të paktën 6 miliardë dollarëve nga asetet e tij të ngrira, si një masë për ndërtimin e besimit.
Çfarë janë asetet e ngrira?
Kur fondet, pronat ose letrat me vlerë të një personi, kompanie ose banke qendrore të një vendi mbahen përkohësisht nga autoritetet e një kombi tjetër ose një organ global, kjo përbën ngrirjen e aseteve.
Kjo kufizon aftësinë e pronarëve për të shitur këto asete për shkak të sanksioneve, urdhrave të gjykatës ose arsyeve të tjera rregullatore.
Asetet mund të ngrihen nga një gjykatë, nga një vend tjetër ose organ ndërkombëtar ose një institucion bankar.
Zyrtarisht, vendet thonë se ngrijnë asetet e një kombi ose kompanie tjetër për akuza për aktivitete kriminale, pastrim parash ose shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Pse Irani ka asete të ngrira?
Sipas arkivave të qeverisë amerikane, ngrirja e parë e aseteve ndodhi në nëntor të vitit 1979, kur presidenti i atëhershëm i SHBA-së, Jimmy Carter, tha se Irani "përbën një kërcënim të pazakontë dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare, politikën e jashtme dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara".
Në atë kohë, studentët iranianë mbanin peng 66 qytetarë amerikanë në ambasadën amerikane në Teheran.
Sekretari i Thesarit në atë kohë, William Miller, u tha gazetarëve se asetet likuide të Iranit në atë kohë arrinin në më pak se 6 miliardë dollarë, pjesa më e madhe e të cilave ishte 1.3 miliard dollarë në shënime të Thesarit të mbajtura nga Banka Federale e Rezervës së Nju Jorkut.
Në vitin 1981, Marrëveshjet e Algjerit, të ndërmjetësuara nga Algjeria midis SHBA-së dhe Iranit, rezultuan në zhbllokimin nga SHBA-ja të një pjese të konsiderueshme të këtyre aseteve në këmbim të lirimit nga Irani të 52 robërve amerikanë që mbaheshin ende në atë pikë në Teheran.
Megjithatë, në vitet në vijim, marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Iranit vazhduan të përkeqësoheshin, me Uashingtonin të shqetësuar për programin bërthamor të Teheranit.
Irani gjithmonë ka pohuar se programi i tij i pasurimit të uraniumit është vetëm për qëllime civile të energjisë, pavarësisht se ka pasuruar uranium shumë përtej pragut të kërkuar për këtë.
Izraeli dhe SHBA-të e kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për pasurimin e uraniumit për të zhvilluar armë bërthamore.
SHBA-të dhe aleatët e saj, veçanërisht Evropa, kanë vendosur raunde të shumta sanksionesh ndaj vendit, edhe pse Izraeli - i vetmi vend i Lindjes së Mesme që besohet gjerësisht se tashmë zotëron armë bërthamore të ndërtuara përmes një programi klandestin - nuk është përballur me një shqyrtim të tillë.
Në vitin 2015, Irani arriti një pakt me fuqitë botërore të negociuar nga SHBA-të nën Presidentin Barack Obama, të quajtur Plani i Përbashkët Gjithëpërfshirës i Veprimit (JCPOA).
Sipas paktit, Teherani pranoi të zvogëlonte programin e tij bërthamor dhe, si rezultat, rifitoi aksesin në shumicën e aseteve të tij jashtë vendit në atë kohë.
Por në vitin 2018, gjatë mandatit të tij të parë si president, Donald Trump tërhoqi në mënyrë të njëanshme SHBA-të nga pakti, duke e quajtur atë "të njëanshëm" dhe duke rivendosur sanksionet ndaj Iranit, duke ngrirë përsëri asetet e tij.
Në vitin 2023, SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një marrëveshje shkëmbimi të burgosurish, sipas së cilës Teherani liroi pesë qytetarë amerikano-iranianë në këmbim të lirimit të disa iranianëve të burgosur në vend nga SHBA-të, dhe duke i dhënë Iranit akses në miliarda dollarë fonde të ngrira.
Fondet në fjalë ishin 6 miliardë dollarë të ardhura nga nafta që u ngrinë në Korenë e Jugut për shkak të sanksioneve të SHBA-së.
Sipas skemës, paratë u transferuan në Katar për të mbikëqyrur. Por vitin pasardhës, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, vendosi sanksione të reja ndaj Iranit në përgjigje të sulmit të tij me raketa dhe dronë ndaj Izraelit, duke çuar në humbjen e aksesit të Iranit në këto asete në Doha përsëri.
Përveç SHBA-së, Bashkimi Evropian ka ngrirë gjithashtu pjesërisht asetet e bankës qendrore të Iranit me arsyetimin se Irani dyshohet se ka kryer shkelje të të drejtave të njeriut, dhe për akuzat për mosrespektim të lidhur me armët bërthamore, terrorizëm dhe programin e tij të dronëve që mbështet luftën e Rusisë kundër Ukrainës.
Cilat vende mbajnë asetet e ngrira të Iranit?
Asetet e ngrira të Iranit mbahen nga shumë vende.
Shuma e saktë që secili vend mban aktualisht është e paqartë, por mediat iraniane kanë raportuar më parë se Japonia, një tjetër klient i rëndësishëm i naftës iraniane, mban rreth 1.5 miliard dollarë, Iraku mban rreth 6 miliardë dollarë, Kina mban të paktën 20 miliardë dollarë dhe India mban 7 miliardë dollarë.
SHBA-të gjithashtu mbajnë afërsisht 2 miliardë dollarë në asete iraniane të ngrira drejtpërdrejt, ndërsa vendet e BE-së si Luksemburgu mbajnë rreth 1.6 miliard dollarë – si dhe Katari mban rreth 6 miliardë dollarë. /Telegrafi/