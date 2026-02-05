Çfarë fshihet pas Moltbook që tërheq vëmendjen e pronarit të ChatGPT?
Drejtori ekzekutiv i kompanisë OpenAI, Sam Altman, ka vlerësuar publikisht teknologjinë që qëndron pas platformës Moltbook, e cila është zhvilluar për t’i mundësuar inteligjencës artificiale të krijojë në mënyrë të pavarur postime dhe komente, pa ndërhyrje të drejtpërdrejtë njerëzore.
Altman theksoi se, pavarësisht debatit gjithnjë e më të madh në opinionin publik dhe komunitetin teknologjik mbi ndikimin, qëndrueshmërinë dhe rreziqet e Moltbook si fenomen, themel i vërtetë i rëndësishëm është teknologjia që e bën të mundur këtë funksionim.
Sipas tij, pikërisht kjo teknologji – që u lejon agjentëve të inteligjencës artificiale të veprojnë në mënyrë autonome, të marrin vendime dhe të kryejnë detyra komplekse – përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt së ardhmes së AI-së.
Ai shtoi se këto sisteme nuk janë thjesht mjete automatizimi, por struktura të avancuara softuerike që mund të planifikojnë, ekzekutojnë dhe përshtatin veprimet e tyre në mënyrë dinamike, çka hap mundësi të reja për përdorimin e inteligjencës artificiale në fusha të ndryshme.
Në thelb të vlerësimit të tij, Altman theksoi se kombinimi i kodit të aftë për të realizuar detyra komplekse me përdorimin e gjithanshëm të kompjuterit përbën një qasje jashtëzakonisht të fuqishme. Kjo qasje, sipas tij, ka potencial të madh për t’u zhvilluar më tej dhe për të ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si ndërtohen dhe përdoren sistemet e ardhshme të inteligjencës artificiale.
Megjithëse Moltbook si platformë mbetet subjekt diskutimesh dhe pikëpyetjesh, Altman nënvizoi se eksperimentet e tilla janë të domosdoshme për të kuptuar kufijtë, mundësitë dhe drejtimin e zhvillimit të AI-së, duke e parë këtë teknologji jo vetëm si një mjet aktual, por si një bazë për inovacione të ardhshme. /Telegrafi/