Çfarë është aleanca “gjashtëkëndëshe” e planifikuar e Netanyahut - dhe a mund të funksionojë?
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka përshkruar planet për të formuar një bllok të ri rajonal dhe e ka përkufizuar Lindjen e Mesme si të ndarë në boshte "radikale" sunite dhe shiite.
Duke folur të dielën, Netanyahu përshkroi një "gjashtëkëndësh aleancash" të propozuar, i cili, sipas tij, do të përfshijë Izraelin, Indinë, Greqinë dhe Qipron, së bashku me shtete të tjera arabe, afrikane dhe aziatike të paemërtuara.
Ai tha se së bashku, ata do të bashkohen për t'u përballur kolektivisht me atë që ai e quajti kundërshtarë "radikalë".
"Në vizionin që shoh para meje, ne do të krijojmë një sistem të tërë, në thelb një ‘gjashtëkëndësh’ aleancash rreth ose brenda Lindjes së Mesme", ka thënë Netanyahu, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
"Qëllimi këtu është të krijohet një bosht kombesh që shohin ballë për ballë realitetin, sfidat dhe qëllimet kundër boshteve radikale, si boshtin radikal shiit, të cilin e kemi goditur shumë fort, ashtu edhe boshtin radikal sunit në zhvillim".
Megjithatë, asnjë qeveri nuk e ka mbështetur publikisht këtë plan - ose formulimin e tij sektar.
Dy nga tre vendet që Netanyahu përmendi - Greqia dhe Qiproja - janë anëtarë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP), e cila ka një urdhër arresti për Netanyahun për krime lufte në Gaza, dhe do të ishte e detyruar ligjërisht ta arrestonte atë nëse ai shkel atje.
Andreas Krieg, profesor i asociuar i studimeve të sigurisë në King's College London, i tha Al Jazeera se kryeministri izraelit “mund ta ekzagjerojë” idenë e tij, përcjell Telegrafi.
"Komponenti 'pa emër arab/afrikan/aziatik' mund të ekzistojë në formën e koordinimit ad hoc të sigurisë dhe diplomacisë transaksionale, por jo domosdoshmërisht në një mënyrë që i ngjan një pakti ose traktati në stilin e NATO-s. Nuk është një aleancë", ka thënë ai.
Çfarë nënkupton Netanyahu me 'boshtet radikale'?
Netanyahu po kërkon të përsërisë atë që ai e përshkruan si "fitoret" e tij kundër "boshtit shiit" - i njohur edhe si "boshti i rezistencës" - një rrjet joformal, i përqendruar në Iran, i grupeve aleate që kundërshtojnë ndikimin izraelit dhe perëndimor në Lindjen e Mesme.
Në thelbin e tij qëndron Irani, i cili mbështet Hezbollahun në Liban - i konsideruar prej kohësh si aktori më i fuqishëm jo-shtetëror i rajonit i lidhur me Teheranin përpara se Izraeli të vriste pjesën më të madhe të udhëheqjes së tij në vitin 2024.
Në Irak, Teherani mban lidhje me grupe të ndryshme të armatosura shiite, duke përfshirë fraksione brenda Forcave të Mobilizimit Popullor dhe grupe të tilla si Kataib Hezbollah.
Kohët e fundit, në Jemen, Houth-ët, një lëvizje shiite zaidi, janë rritur në rëndësi, me Teheranin që ofron mbështetje materiale, trajnime dhe armë.
A ka të drejtë Netanyahu edhe për një "bosht sunit" në zhvillim?
Sipas shkrimit të Al Jazeera, “jo tamam” pasi Izraeli sulmoi të paktën gjashtë vende në rajon në vitin 2025, duke përfshirë Palestinën, Iranin, Libanin, Sirinë dhe Jemenin, dhe kreu sulme të lidhura me Gazën në ujërat ndërkombëtare në Tunizi dhe Greqi.
Ai gjithashtu ka kërcënuar Egjiptin, Turqinë, Arabinë Saudite, Irakun dhe Jordaninë.
Në vend që të formojnë një "bosht sunit" të unifikuar - siç i përshkruan Netanyahu - disa shtete me shumicë sunite në rajon janë koordinuar diplomatikisht në përgjigje të armiqësisë rajonale të Izraelit.
Ky koordinim ka përfshirë deklarata të përbashkëta që dënojnë përpjekjet izraelite për të njohur Somalilandin si shtet të pavarur, duke dënuar sulmet izraelite ndaj Sirisë dhe sulmet e vazhdueshme në Gaza.
Nevoja për t'iu kundërvënë veprimeve izraelite u shfaq edhe gjatë vizitave shtetërore të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në fillim të shkurtit në Arabinë Saudite dhe Egjipt.
Këto vende kanë përjetuar marrëdhënie të tendosura vitet e fundit.
"Ne shohim se ka përpjekje të përbashkëta në rritje nga vendet rajonale kundër Izraelit, deklarata të përbashkëta, përpjekje të përbashkëta diplomatike, angazhime të përbashkëta ushtarake, eksplorim të potencialit për aventura të përbashkëta mbrojtëse", thotë Omer Ozkizilcik, një bashkëpunëtor jo-rezident në Këshillin Atlantik.
A do të bashkohej vërtet India?
Komentet e Netanyahut vijnë ndërsa kryeministri indian Narendra Modi përgatitet të vizitojë Izraelin, ku pritet të flasë në Knesset dhe të zhvillojë bisedime mbi inteligjencën artificiale, informatikën kuantike, koordinimin e sigurisë dhe tregtinë.
Modi theksoi marrëdhënien miqësore midis dy vendeve në një postim në X të dielën, duke shkruar se India "e vlerëson thellësisht miqësinë e qëndrueshme me Izraelin, të ndërtuar mbi besimin, inovacionin dhe një angazhim të përbashkët për paqen dhe progresin".
Të dy udhëheqësit kanë thelluar lidhjet në vitet e fundit, por India mbetet një aktor shumë pragmatik.
Si anëtar themelues i Lëvizjes së të Paangazhuarve, New Delhi historikisht ka shmangur politikat e bllokut të ngurtë. Ai angazhohet njëkohësisht me Kinën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara.
India gjithashtu mban lidhje të gjera në të gjithë Gjirin. Punëtorët në rajon dërgojnë në shtëpi miliarda dollarë në remitanca çdo vit. Nju Delhi mban marrëdhënie të ngushta me Iranin - duke i përshkruar lidhjet si "qytetëruese" - ndërsa zgjeron gjithashtu bashkëpunimin strategjik me Arabinë Saudite.
"Rreziku është në sinjalizim", vuri në dukje Krieg.
Formëzimi i Netanyahut si një projekt "bosht kundër boshtit" "rrezikon të forcojë polarizimin rajonal, duke u dhënë rivalëve të Izraelit (Iranit, por edhe Turqisë dhe të tjerëve) një narrativë të lehtë rrethimi dhe duke i bërë disa partnerë të mundshëm më të kujdesshëm për t'u parë shumë afër Izraelit".
Retorika e Netanyahut mund ta tërheqë "Indinë më tej në vijat e ndarjes në Lindjen e Mesme që ajo përgjithësisht preferon t'i menaxhojë në mënyrë pragmatike, jo ideologjike", tha Krieg, duke vënë në dukje se interesat kryesore të Indisë qëndrojnë në mbrojtje, teknologji dhe tregti në vend që të nënshkruajë për ambiciet rajonale të Izraelit.
Po Greqia dhe Qiproja?
Në dhjetor 2025, Izraeli priti Greqinë dhe Qipron për raundin e fundit të takimeve në kuadër të kuadrit të tyre trepalësh, të themeluar në vitin 2016.
Megjithëse zyrtarisht i përqendruar në energji, grupimi është zgjeruar vazhdimisht në bashkëpunimin e sigurisë dhe mbrojtjes, pjesërisht i drejtuar ndaj Turqisë, thekson shkrimi i Al Jazeera.
Greqia miratoi blerjen e 36 sistemeve të artilerisë raketore PULS nga Izraeli në vitin 2025, me vlerë afërsisht 760 milionë dollarë.
Të dy palët po zhvillojnë diskutime rreth një pakete më të gjerë mbrojtëse të vlerësuar në 3.5 miliardë dollarë, duke përfshirë një sistem mbrojtjeje ajrore shumështresore të ndërtuar në Izrael.
Qiproja gjithashtu ka marrë sisteme mbrojtjeje ajrore të prodhuara në Izrael, me dërgesa të mëtejshme që priten.
Megjithatë, edhe këtu, pamja është fluide. Turqia dhe Greqia kanë hyrë në një afrim të kujdesshëm.
Kryeministri Kyriakos Mitsotakis vizitoi Ankaranë në fillim të këtij muaji në një përpjekje për të stabilizuar marrëdhëniet dhe për të zgjeruar lidhjet ekonomike.
“E vërteta është se, ndërsa ka të gjitha llojet e partnerëve taktikë që Izraeli mund të ketë, partneritete teknike dhe aleanca që Izraeli mund të gëzojë, askush nuk dëshiron ta ketë diçka më shumë me Izraelin”, thotë Ori Goldberg, një analist dhe komentator politik i pavarur izraelit.
“Izraeli është lajm i keq. Marka izraelite është përkeqësuar në një masë të tillë saqë sjell vetëm kaos dhe paqëndrueshmëri të mundshme, dhe në kuptimin më të mirëfilltë, shikoni se çfarë bën Izraeli”, shtoi ai.
Në pamje të parë, përpjekja e Izraelit për një aleancë më të gjerë rajonale bie ndesh me interesat e këtyre vendeve, të cilat Krieg vëren se janë kryesisht të përqendruara në “dinamikat e sigurisë dhe energjisë së Mesdheut Lindor” dhe jo në një projekt më të gjerë të Lindjes së Mesme që Netanyahu parashikon.
Pse tani?
Iniciativa vjen në një moment politikisht të ndjeshëm për Netanyahun, problemet ligjore të të cilit jashtë vendit janë përkeqësuar nga problemet ligjore në vend.
“Me zgjedhjet që do të mbahen më vonë këtë vit, Netanyahu ka një nxitje të qartë për të projektuar aftësi shtetërore dhe për të argumentuar se Izraeli nuk është i izoluar diplomatikisht dhe se ai ende mund të krijojë partneritete domethënëse rajonale dhe jashtë-rajonale”, tha Krieg.
Netanyahu përballet me presion të brendshëm për reformat e propozuara gjyqësore dhe protestat rreth përpjekjeve për të rekrutuar hebrenj ultra-ortodoksë në shërbimin ushtarak.
Ai po gjykohet gjithashtu për tre raste korrupsioni që përfshijnë akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit që datojnë që nga viti 2016, të cilat mund të përfundojnë me burgim.
Iniciativa e tij "gjashtëkëndëshe" "lexohet si një gardh mbrojtës", vlerëson Krieg.
Veç këtyre, shton shkrimi i Al Jazeera, që nga tetori i vitit 2023, ekonomia e Izraelit është përballur me presion në rritje, me mbylljen e bizneseve në rritje dhe agjencitë e kreditit që ulin perspektivat.
"Ekonomia izraelite nuk po ecën mirë... vendet e punës po zhduken dhe investimet janë shumë më të kushtueshme sesa ishin. Izraeli po lëkundet në rastin më të mirë dhe po lundron në rastin më të keq", tha Goldberg. “Asgjë nga ajo që bën Izraeli nuk duket se funksionon...”. /Telegrafi/