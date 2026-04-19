Çështja e presidentit, Kurti e Abdixhiku pritet të takohen sërish nesër
Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje politike rreth çështjes së presidentit, nesër pritet të zhvillohet takimi i radhës ndërmjet kryeministrit Albin Kurti e kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Kështu ka mësuar Telegrafi nga burime të saja.
Takimi është paraparë të mbahet në orën 11:00 dhe në qendër të diskutimeve do të jetë arritja e një konsensusi për zgjedhjen e presidentit të vendit.
Takimi vjen në një periudhë kur janë intensifikuar thirrjet për konsensus politik dhe shmangien e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, për shkak të afateve kushtetuese dhe nevojës për funksionimin e institucioneve.
Çështja e presidentit është kthyer në temë qendrore të zhvillimeve politike ditëve të fundit, me përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje mes subjekteve parlamentare. /Telegrafi/