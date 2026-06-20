Carlo Ancelotti jep lajmin e madh: Neymar rikthehet ndaj Skocisë
Përzgjedhësi i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka konfirmuar se Neymar do të jetë i gatshëm për ndeshjen e ardhshme të Kupës së Botës kundër Skocisë, pasi ka lënë pas problemet me lëndimin.
Pas fitores së Brazilit ndaj Haitit, trajneri italian dha lajmin që tifozët brazilianë prisnin me padurim, duke konfirmuar rikthimin e yllit të skuadrës.
“Po, Neymar do të jetë gati për ndeshjen kundër Skocisë”, deklaroi Ancelotti.
Sulmuesi brazilian kishte munguar në ndeshjet e fundit për shkak të problemeve fizike, por tani duket se është rikuperuar plotësisht dhe është në dispozicion të ekipit.
Rikthimi i Neymarit vjen në një moment shumë të rëndësishëm për Brazilin, i cili synon të sigurojë sa më shpejt kualifikimin në fazën e eliminimit direkt të Kupës së Botës.
Përvoja dhe cilësia e 34-vjeçarit pritet t’i japin një shtysë të madhe skuadrës së Ancelottit, e cila po fiton gjithnjë e më shumë ritëm në këtë edicion të Botërorit.
Me Brazilin që po afrohet drejt sigurimit të kalimit tutje, rikthimi i Neymarit shton edhe një armë të fuqishme në repartin ofensiv para përballjes së shumëpritur me Skocinë./Telegrafi/