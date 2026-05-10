Përfaqësuesi i parë i lartë i bashkësisë ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë, Carl Bildt, ka komentuar dorëheqjen e përfaqësuesit të lartë aktual në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt.

"Përfaqësuesi i Lartë, i cili gjithmonë ka qenë nën sulm nga Rusia, tani është rrëzuar edhe nga Shtetet e Bashkuara. BE-ja ka qenë e dobët dhe e pafokusuar në qasjen e saj, por tani duhet të veprojë", ka thënë Bildt.

Ai shtoi se pas 30 vitesh, Zyra e Përfaqësuesit të Lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën e ka tejkaluar qëllimin e saj dhe tani nevojitet një iniciativë e re.

Së bashku me njoftimin, ai ndau një tekst nga media nga Gjermania në të cilin thuhet se Schmidt deklaroi se do të japë dorëheqjen nga posti i përfaqësuesit të lartë.

Pas presionit amerikan, jep dorëheqje Përfaqësuesi i Lartë i bashkësisë ndërkombëtare në BeH, Christian Schmidt

Reagimi i tij pasi përfaqësuesi i Lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, ka dhënë dorëheqjen nga pozicioni i tij pas pothuajse pesë vitesh në krye të Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë.

Siç theksohet më tej, Schmidt do të vazhdojë të kryejë të gjitha detyrat e rregullta me kapacitet të plotë derisa të përfundojë procesi i emërimit të pasardhësit të tij.

Zyra e Përfaqësuesit të Lartë ka ekzistuar që nga fundi i luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Detyra e tij është të monitorojë rendin e pasluftës dhe të sigurojë pajtueshmërinë me Marrëveshjen e Paqes së Dejtonit, e cila i dha fund luftës me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/

