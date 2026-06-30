Cara Delevingne zbulon detaje për lidhjen me Amber Heard
Cara Delevingne ka folur hapur në një podcast për marrëdhënien e saj të dikurshme me aktoren Amber Heard, duke sqaruar thashethemet që i kanë lidhur të dyja gjatë periudhës së divorcit të Heard nga Johnny Depp.
Delevingne tha se ajo dhe Heard kanë qenë për një kohë të gjatë shumë të afërta dhe kanë pasur një marrëdhënie romantike pas përfundimit të martesës së Heard me Depp.
Ajo theksoi se gjatë periudhës së xhirimeve të filmit “London Fields” nuk kishte asgjë mes tyre, por më vonë, pas divorcit, marrëdhënia e tyre ka kaluar në një tjetër nivel.
Cara dhe Amber
Në intervistë, ajo përmendi gjithashtu se Heard ka pasur edhe lidhje të tjera në atë periudhë, përfshirë edhe me biznesmenin Elon Musk, duke sqaruar se jeta e saj personale ka qenë komplekse dhe e shumë-anshme gjatë asaj kohe.
Delevingne foli edhe për presionet që ka përjetuar në karrierë dhe në jetën personale, duke përfshirë komentet e ish-producentit Harvey Weinstein, i cili i kishte bërë presion në lidhje me seksualitetin e saj dhe imazhin publik.
Ajo tregoi se e ka kuptuar orientimin seksual që në moshë të re dhe sot është e hapur dhe krenare për identitetin e saj, duke theksuar rëndësinë e pranimit të vetes dhe të jetuarit lirshëm pa frikë nga gjykimi i të tjerëve.
Kështu, Cara ka hedhur më shumë dritë mbi një periudhë të komplikuar të jetës së saj personale dhe lidhjen me Amber pas divorcit të kësaj të fundit. /Telegrafi/
Cara dhe Amber