Camila Cabello feston ditëlindjen me të dashurin e saj miliarder
Camila Cabello festoi ditëlindjen e saj të 29-të me të dashurin e saj miliarder, Henry Junior Chalhoub.
Këngëtarja kubano-amerikane publikoi në Instagram një seri fotografish nga dita e saj e veçantë të martën, përfshirë edhe një foto të rrallë ku shfaqet me Chalhoub.
Kjo është hera e parë që çifti shihet së bashku pas më shumë se katër muajsh. Ata u fotografuan për herë të fundit në tetor, kur morën pjesë në festën e Halloween-it të organizuar nga Vas J Morgan dhe Michael Braun.
Foto: Camila Cabello / Instagram
Por Cabello dhe Chalhoub treguan se shkëndijat mes tyre janë ende të forta, ndërsa pozuan pranë tortës gjigante të ditëlindjes së këngëtares, me katër kate, e dekoruar me krem të bardhë dhe lule shumëngjyrëshe.
Biznesmeni libanez 39-vjeçar dhe trashëgimtari i Chalhoub Group, një distributor luksi i modës dhe kozmetikës me bazë në Dubai, ishte ulur pranë Cabello-s dhe po e shikonte atë me një vështrim plot dashuri.
Foto: Camila Cabello / Instagram
Fotot e tjera në postimin e saj të ditëlindjes tregonin Cabello-n duke shprehur gëzimin e saj teksa mbante një copë tortë.
Camila Cabello dhe Henry Junior Chalhoub u përfolën për herë të parë për një lidhje romantike në nëntor të vitit 2024, pasi të dy morën pjesë në festën pas sfilatës së modës së Elie Saab në Saudi Arabia.
Foto: Camila Cabello / Instagram