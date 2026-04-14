Cameron Diaz u xhirua duke kërcyer me shaka me një koleg në sheshxhirimin e filmit, duke luajtur në një komedi të re romantike
Aktorja e Hollywoodit, Cameron Diaz, u fotografua në New York duke kërcyer me një kolege të saj në sheshxhirimin e filmit "The Sham", ndërsa blinin një hot dog.
Diaz po xhiron një film të ri romantik në të cilin ajo do të luajë bashkë me komedianin dhe regjisorin britanik Stephen Merchant, dhe të dy kanë tërhequr tashmë vëmendjen e publikut si një dyshe e papritur.
Çifti mund të shihet në shesh xhirimi të filmit në një video të shpërndarë në internet, duke blerë hot dogë dhe duke kërcyer me shaka para një kamioni ushqimor.
Sipas informacioneve të disponueshme, është një komedi romantike që po xhirohet aktualisht në Nju Jork. Filmi ndjek historinë e një burri britanik të fiksuar pas biznesit që punon në një hotel luksoz, luajtur nga Merchant, dhe një komediani në vështirësi financiare, luajtur nga Diaz. Të dy hyjnë në një martesë të rregulluar dhe të rreme për interesa personale, e cila përfundimisht shndërrohet në një romancë të vërtetë.
Filmi është drejtuar nga Merchant, i cili është edhe bashkautor i skenarit, ndërsa prodhimi është nënshkruar nga ekipi i mbledhur rreth kompanisë Point Gray Pictures, përfshirë Seth Rogen dhe Evan Goldberg.
Diaz, e njohur për komeditë romantike të suksesshme si "The Holiday" dhe "The Other Woman", po i rikthehet sërish zhanrit që e bëri të famshme dhe i solli popullaritet të madh në mesin e audiencës.
Xhirimet e filmit filluan në janar dhe ende nuk dihet se kur mund të pritet premiera e tij. /Telegrafi/