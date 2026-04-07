BYD nuk është më vetura më e shitur elektrike
Pas një periudhe dominimi si prodhuesi më i madh i automjeteve elektrike në botë në vitin 2025, kompania kineze BYD tani është zhvendosur nga vendi i parë në renditjen globale të shitjeve të veturave elektrike në fillim të vitit 2026.
Arsyeja kryesore është performanca e saj relativisht e dobët në tremujorin e parë të vitit, ku rivalët arritën rezultate më të mira shitjeje.
Sipas të dhënave më të fundit për tremujorin e parë (janar–mars 2026), Tesla ka rikthyer vendin e parë të shitjeve të automjeteve elektrike përpara BYD‑it, duke shitur rreth 358 mijë automjete, krahasuar me rreth 310 mijë që shiti BYD në të njëjtën periudhë.
Kjo shënon një ndryshim të rëndësishëm, pasi BYD kishte udhëhequr tregun global të automjeteve elektrike gjatë vitit 2025.
Ky ndryshim tregon se konkurrenca në industrinë e automjeteve elektrike po bëhet gjithnjë e më e fortë dhe udhëheqja në këtë treg mund të ndryshojë shpejt nga tremujori në tremujor.
Tesla arriti të fitojë përsëri kryesimin për këtë periudhë të vitit për shkak të rritjes së shitjeve dhe volumit të dorëzimeve, ndërsa BYD përjetoi rënie të shitjeve krahasuar me vitin e kaluar.
Megjithatë, pozicioni i kompanive mund të evoluojë me tregun gjatë gjithë vitit 2026, ndërsa prodhuesit përpiqen të rrisin gamën e modeleve të tyre dhe të përballen me sfidat e kërkesës globale dhe konkurrencës së fortë. /Telegrafi/