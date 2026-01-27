Një incident është regjistruar në një fluturim të Qatar Airways nga Doha drejt Moskës.

Aty, një pasagjere shkaktoi kaos duke vendosur këmbët mbi sediljen e pasagjeres përpara saj.

Sipas dëshmitarëve, ajo përdori këmbët për të tundur sediljen dhe madje i përplasi atletet mbi kokën e gruas që po përpiqej të punonte në laptop.

Pasagjerë të tjerë ironizuan situatën duke e quajtur “business class” dhe “discomfort class”.

Një anëtare e ekuipazhit ndërhyri disa herë për ta bindur pasagjeren të respektonte rregullat.

Por vetëm pas një kohe, ajo pranoi të ulte këmbët, duke i dhënë fund incidentit. /Telegrafi/
