Shikoni se si "flirtojnë" breshkat
Ashtu si njerëzit, edhe kafshët shpesh shfaqin sjellje që duken të ngjashme me mënyrat tona të komunikimit dhe joshjes.
Kjo breshkë e vogël po përpiqet të fitojë vëmendjen dhe “zemrën” e partneres së tij duke përdorur gjeste të thjeshta, por të qëllimshme dhe të përsëritura.
Ai tund putrat e tij të vogla drejtpërdrejt përpara fytyrës së femrës, duke u përpjekur të tërheqë vëmendjen e saj dhe të krijojë një lloj lidhjeje.
Kjo sjellje është pjesë e instinktit natyror të çiftëzimit, ku meshkujt shpesh përdorin lëvizje, sinjale dhe “shfaqje” për të treguar interes dhe për të rritur shanset për t’u pranuar nga partnerja.
Qëllimi përfundimtar i kësaj sjelljeje është vazhdimi i llojit — pra riprodhimi dhe sigurimi i brezave të rinj.
Edhe pse mund të duket e thjeshtë apo madje “e lezetshme” për t’u parë nga njerëzit, në botën e kafshëve këto janë mekanizma të rëndësishëm të mbijetesës dhe riprodhimit. /Telegrafi/