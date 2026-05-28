Shoferi injoron shenjat dhe ngec në beton të freskët në Wisconsin
Një incident i pazakontë është regjistruar në shtetin amerikan të Wisconsinit, ku një shofer kamionçine përfundoi i bllokuar në beton të sapo hedhur pasi kishte injoruar një pengesë rrugore.
Sipas Departamentit të Transportit të Wisconsin-it (WisDOT), ngjarja ndodhi në një rampë autostrade në Qarkun Milwaukee. Punëtorët e ndërtimit kishin vendosur shenja dhe barriera “rrugë e mbyllur” për shkak të punimeve dhe derdhjes së betonit të freskët në segmentin e rrugës.
Megjithatë, shoferi ka hequr fizikisht një nga barrierat dhe ka hyrë me automjet në zonën e mbyllur, pavarësisht paralajmërimeve të qarta. Si pasojë, kamionçina ka përfunduar duke u zhytur në betonin e lagësht, ku ka mbetur e bllokuar.
Autoritetet u detyruan të ndërhynin për të nxjerrë automjetin, një proces që zgjati disa orë dhe shkaktoi vonesa në punimet rrugore. Sipas zyrtarëve, incidenti jo vetëm që dëmtoi punën e ndërtimit, por krijoi edhe rrezik të madh për sigurinë e shoferit dhe punëtorëve në zonë.
WisDOT theksoi se barrierat dhe shenjat e “rrugës së mbyllur” vendosen për arsye sigurie dhe nuk duhet të hiqen apo injorohen në asnjë rrethanë. Në raste të tilla, hyrja në zona aktive ndërtimi mund të çojë në dëme materiale, rrezik për jetën dhe pasoja ligjore.
Autoritetet i kanë bërë thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të shmangin çdo tentim për të kaluar në zona pune, veçanërisht kur sipërfaqja është ende në proces ndërtimi ose tharjeje. /Telegrafi/