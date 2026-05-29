Retrieverët e artë njihen për natyrën e tyre miqësore, por një video virale në TikTok tregoi një situatë komike kur një retriever u fut rastësisht në një takim të qenve dachshund.

Videoja, e publikuar nga @audreyjkipp, ka mbledhur mbi një milion shikime.

Në ekran shkruante “POV: Rastësisht ke hyrë në një mbledhje të kultit të dachshundëve”.

Ndërsa retrieveri dukej miqësor dhe i hutuar, dachshundët reaguan me lehje agresive.

Komentuesit u argëtuan me situatën, ndërsa disa vunë në dukje se retrieveri “nuk e kupton që është shumë më i madh se ata”.

Ekspertët thonë se stereotipet për qentë e vegjël si më agresivë kanë një bazë të pjesshme, por sjellja e tyre varet kryesisht nga trajnimi dhe socializimi. /Telegrafi/

