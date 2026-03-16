Burri nga Indiana mban rekordin botëror për 73 vjet si varrmihës
Një burrë nga Indiana, të cilit iu kërkua të zëvendësonte varrmihësin vendas në vitin 1952, tani po del në pension pas një pune rekord prej 73 vitesh e 75 ditësh.
Allen McCloskey, 92 vjeç, filloi punën si varrmihës në varrezat Galveston në Galveston, Indiana, kur iu kërkua të mbulonte turnet e varrmihësit të mëparshëm për një javë në vitin 1952, transmeton Telegrafi.
Puna e përkohshme, e cila filloi me gërmimin e varreve me dorë, u shndërrua në një karrierë, dhe në vitin 2021 ai fitoi rekordin botëror Guinness për karrierën më të gjatë si varrmihës, me 68 vjet e 191 ditë në punë.
Djali i McCloskey, Dean, konfirmoi se babai i tij më në fund doli në pension në nëntor 2025, pasi e zgjeroi rekordin e tij në 73 vjet e 75 ditë gërmim varresh.
"Ai kishte planifikuar të gërmonte për disa javë të tjera, por pas një periudhe kur nuk ndihej mirë (edhe pse tani ndihet më mirë), ne besojmë se ai e ka pranuar vendimin e tij, si mendërisht ashtu edhe fizikisht", shkroi Dean McCloskey në një faqe në Facebook kushtuar punës së babait të tij. /Telegrafi/
