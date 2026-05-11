Burri nga Arizona gjen hardhucën e dytë më të madhe në botë duke notuar në pishinën e tij
Një burrë nga Arizona që po bënte punë në oborr u habit kur pa hardhucën e dytë më të madhe në botë duke u zhytur në pishinën e oborrit të tij.
Eric Johnson tha se po punonte jashtë shtëpisë së tij në Peoria, rreth 13 milje në veriperëndim të Phoenix, kur dëgjoi diçka të spërkaste në pishinën e tij, transmeton Telegrafi.
"Tingëllonte pothuajse si një top bejsbolli që hidhej në pishinë. Nuk e dija nëse ishte helmuese, nëse do të më sulmonte", tha Johnson për FOX 10 Phoenix.
Alex Roszkowski, drejtor i operacioneve në Rezervatin Herpetologjik të Phoenix, e identifikoi notarin si një monitorues uji aziatik, specia e dytë më e madhe e hardhucës pas dragoit komodo.
Monitoruesit aziatikë të ujit, vendas në Azinë Jugore dhe Juglindore, zakonisht variojnë nga 181 cm deri në 181 të gjatë si të rritur, por dihet se arrijnë gjatësi deri në 300 centimetra.
Johnson bëri foto të vizitorit ndërsa notonte në pishinën e tij dhe dilte për pak rreze dielli.
"Pra, dukej sikur ishte i ëmbël dhe miqësor dhe thjesht rrinte aty, por nuk po përpiqesha ta testoja këtë teori, e dini", tha Johnson.
Ai tha se hardhuca u largua vetë pas rreth 20 minutash. /Telegrafi/
