Burri me vetulla 23 cm tërheq vëmendjen në qytetin Ho Chi Minh
Një burrë në qytetin Ho Chi Minh i ka habitur të gjithë ata që takon, me shumë që bëjnë shaka se ai duket si dikush që "del nga një film me arte marciale" falë vetullave të tij të rritura natyrshëm prej 23 cm.
Kohët e fundit, pronari i një restoranti që shërben pjata fshatare në rrugën Lu Gia në lagjen Phu Tho, në qytetin Ho Chi Minh, ka tërhequr vëmendjen për vetullat e tij çuditërisht të pazakonta.
Në vend që të jenë të shkurtra dhe të ngushta bukur, shumica e fijeve të vetullave të tij rriten të gjata si flokët, transmeton Telegrafi.
Me kalimin e kohës, vetullat janë rritur më shumë se një pëllëmbë dore. Për të shmangur shqetësimet, ai zakonisht i zbut ato dhe i fut pas veshëve.
Burri është Dao The Nang (i lindur në vitin 1976). Ai tha se vetullat e tij u zhvilluan krejtësisht natyrshëm, pa asnjë trajtim kimik ose teknikë transplantimi.
Për të demonstruar, ai kalon duart përmes tyre dhe i zgjatë fijet, duke treguar forcën e tyre. Ai është gjithashtu i gatshëm t'i lejojë vizitorët kuriozë t'i prekin ato.
“Që nga fëmijëria, vetullat e mia janë zgjatur jashtëzakonisht shumë. Vura re se ato rriten me rreth dy të dhjetat e shpejtësisë së flokëve të mi”, tha ai.
“Në të kaluarën, kur ato zgjateshin dhe vareshin mbi qepallat e mia, ishte e papërshtatshme dhe madje më bënte të dukesha më e vjetër. Kështu që sa herë që prisja flokët, i kërkoja berberit t'i shkurtonte si vetullat normale. Megjithatë, më vonë vura re se sa herë që i shkurtoja, biznesi im rastësisht haste në probleme. Kështu që vendosa të ndaloja së prerë dhe t'i lija të rriteshin natyrshëm”, shtoi ai.
Megjithatë, kur del jashtë, Nang zakonisht i kreh vetullat lart në ballë dhe mban një kapelë për t'i mbuluar, kështu që vetëm të njohurit e ngushtë janë të vetëdijshëm për tiparin e tij të pazakontë. /Telegrafi/