Burri më la për kolegen, sepse “fëmijët na e vranë intimitetin”: Tani do të kthehet, por nuk di çfarë të bëj
Një rrëfim i sinqertë për tradhtinë, prindërimin dhe kufijtë: si të vendosësh kur “shansi i dytë” mund të jetë fillim i ri, ose përsëritje e dhimbjes
Ajo mendoi se më e keqja kishte kaluar atë ditë kur burri i tha se po largohej për shkak të një gruaje tjetër. Nuk bëri skenë, nuk u përpoq ta ndalte. Thjesht mbeti vetëm me tre fëmijë dhe me pyetjen se ku u zhduk martesa e tyre.
Dy vite më vonë, kur më në fund arriti të rimblidhet dhe të rikthehet te vetja, ai kthehet dhe kërkon një shans të ri.
A guxoj t’i përfshij sërish fëmijët në këtë?
Kur burri më la për një grua tjetër, madje as nuk e fajësova. Isha plotësisht në rolin e nënës dhe diku e kisha humbur veten. Seksi u zhduk, afërsia u zhduk, dhe e dija se kjo po ndikonte tek ne.
Sot, dy vite më vonë, jam një person tjetër. Kam humbur peshë, kam rregulluar jetën, kam filluar të punoj dhe jam sërish “vetja”. Dhe pikërisht tani, kur më në fund u ngrita në këmbë, ai dëshiron të kthehet.
Dhe nuk e di çfarë të bëj.
U njohëm para dhjetë vitesh dhe mendova se do të ishte vetëm një aventurë kalimtare. Në takimin e parë u “fut” te unë me arsyetimin se duhej të shkonte në tualet dhe nuk u largua më kurrë. Seksi ishte i pabesueshëm, qeshnim vazhdimisht, gjithçka kishte kuptim.
U martuam kur isha në muajin e tetë të shtatzënisë me fëmijën tonë të parë. Sot kemi tre fëmijë.
Gjashtë vitet e para ishim të lumtur, por unë isha e rraskapitur. Fëmijët ishin vazhdimisht rreth meje, nuk kisha hapësirë as për veten e as për të. Çdo prekje më bëhej e lodhshme, çdo nevojë e tij më irritonte. Ai u tërhoq, ndërsa unë besoja se do ta zgjidhnim disi.
Nuk e zgjidhëm.
Para tre vitesh erdhi në shtëpi dhe tha se po largohej. Për shkak të koleges nga puna.
Për një vit të tërë qava çdo natë. Fjalë për fjalë. Pastaj fillova të mblidhem. Ngadalë. Humbja peshë, gjeta punë, hapa një llogari në rrjetet sociale ku ndiqja procesin tim të rimëkëmbjes.
Dhe tani, kur më në fund jam mirë, ai kthehet.
Erdhi të marrë fëmijët dhe tha se dëshironte të flisnim. Mendova se do të kërkonte ta shisja shtëpinë, sepse unë ende jetoj në shtëpinë tonë, ndërsa ai ishte me të.
Por tha se e kishte lënë.
Dhe më pyeti nëse do të divorcoheshim apo do të provonim sërish.
E dua. Ky është problemi.
Por nuk e di nëse kam të drejtë t’i përfshij sërish fëmijët në diçka që një herë tashmë është thyer.
Këshilltarja përgjigjet në stilin e saj
Sigurisht që jeni e hutuar. Një herë tashmë ju është rrëshqitur toka nën këmbë dhe ju është dashur kohë të rimblidheni. Është logjike që një pjesë e juaja frikësohet se e njëjta gjë mund të përsëritet.
Ajo që duhet të pranoni është se nuk po ktheheni në të njëjtën marrëdhënie. Ajo martesë nuk ekziston më.
Nëse vendosni të provoni sërish, mund të jetë vetëm një lidhje e re, me rregulla të reja dhe kufij të qartë.
Më e rëndësishmja është që në këtë fazë të mos i përfshini fëmijët në vendim. Së pari duhet që ju të dy, vetëm, të shihni nëse ekziston fare hapësirë për një fillim të ri.
Biseda me mbështetjen e një terapisti mund t’ju ndihmojë ta shihni situatën realisht, pa iluzione dhe pa presion.
Një shans i dytë nuk është gjithmonë gabim, por kurrë nuk duhet të jetë kthim pas në të njëjtën pikë. /Telegrafi/