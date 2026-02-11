Burri mban karrigen në mjekër për 1 orë e 20 minuta
Një rekordthyes serik i rekordeve botërore Guinness balancoi një karrige mbi mjekër për 1 orë e 20 minuta, për të rimarrë një nga titujt e tij të mbajtur më parë.
David Rush, i cili kohët e fundit riktheu një rekord të ngjashëm duke balancuar një shkallë mbi mjekër për 19 minuta e 11 sekonda, fillimisht fitoi titullin për kohëzgjatjen më të gjatë të balancimit të një karrige mbi mjekër në 1 orë e 8 minuta.
Ai e humbi rekordin ndaj një eksperti tjetër të ekuilibrit i cili arriti një kohë prej 1 orë e 19 minutash, transmeton Telegrafi.
"Gjatë muajve të fundit, unë jam stërvitur posaçërisht për të rindërtuar forcën dhe qëndrueshmërinë në qafën time", shkroi Rush në internet.
Rush tha se ndihej sikur fizikisht mund të kishte vazhduar përtej rekordit, por dhimbja nga mbajtja e pozicionit bëri që ai të përfundonte përpjekjen e tij në dhjetor 2024 në 1 orë, 20 minuta dhe 30 sekonda.
Libri i Rekordeve Botërore Guinness tani ka konfirmuar se kjo ishte e mjaftueshme për të rimarrë titullin. /Telegrafi/