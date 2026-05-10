Burri i intervistuar aksidentalisht drejtpërdrejt në BBC në vend të një eksperti teknologjik u bë përsëri viral
Guy Goma është bërë sërish viral 20 vjet pas incidentit të famshëm kur u intervistua gabimisht live në BBC në vend të një eksperti teknologjie.
Ngjarja ndodhi kur ai kishte shkuar për një intervistë pune, por u ngatërrua nga stafi i televizionit dhe u fut drejtpërdrejt në transmetim.
Edhe pse ishte i papërgatitur, Goma u përpoq të përgjigjej me qetësi dhe profesionalizëm gjatë intervistës.
Sot, ky moment shihet si një shembull humoristik i situatave të sikletshme në vendin e punës.
Në rrjetet sociale po shpërndahen sërish pamjet, duke e kthyer atë në një “hero” të njerëzve që gjenden të papërgatitur. /Telegrafi/