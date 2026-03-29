Një burrë nga Virxhinia bleu 20 bileta identike për një short të vetëm të lotarisë dhe përfundoi duke fituar 5,000 dollarë për secilën biletë - një total prej 100,000 dollarësh.

Banori i Hamptonit, Prentice Douglas, tha se bleu 20 bileta, secila me të njëjtat numra.

Çdo biletë fitoi një çmim kryesor prej 5,000 dollarësh në short, duke e shpërblyer Douglas me një çmim total prej 100,000 dollarësh.

Douglas tha se ende nuk ka ndonjë plan për fitimet e tij. /Telegrafi/
