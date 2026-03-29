Burri blen 20 bileta lotarie, secila rezulton fituese
Një burrë nga Virxhinia bleu 20 bileta identike për një short të vetëm të lotarisë dhe përfundoi duke fituar 5,000 dollarë për secilën biletë - një total prej 100,000 dollarësh.
Banori i Hamptonit, Prentice Douglas, tha se bleu 20 bileta, secila me të njëjtat numra.
Çdo biletë fitoi një çmim kryesor prej 5,000 dollarësh në short, duke e shpërblyer Douglas me një çmim total prej 100,000 dollarësh.Douglas tha se ende nuk ka ndonjë plan për fitimet e tij. /Telegrafi/
