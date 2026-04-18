Britaniku hyn në histori, bën tatuazh 63 personazhe të Marvel
Një superfans i Marvel Comics nga Britania i bëri homazh heronjve dhe të tij të preferuar duke bërë tatuazh në trupin e tij 63 personazhe.
Tom Radford, 40 vjeç, hyri në Guinness për numrin më të madh të personazheve të Marvel Comics të bërë tatuazh në trup.
Kështu, Radford ka marrë titullin që më parë mbahej bashkërisht nga Ryan Logsdon dhe Rick Scolamiero, të cilët kanë nga 34 tatuazhe të Marvel secili. /Telegrafi/
