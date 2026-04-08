Britanikja grumbullon koleksionin më të madh të videolojërave 'Tomb Raider'
Një grua britanike tregoi dashurinë e saj për serinë e saj të preferuar të videolojërave, duke fituar rekordin botëror Guinness për koleksionin më të madh të lojërave Tomb Raider.
Amy Dyson, rekordi botëror i së cilës përkon me 30-vjetorin e lojës së parë Tomb Raider, zotëron 291 kopje unike të lojërave në ekskluzivitet, duke përfshirë edicione speciale, të njëjtën lojë për konsola të veçanta dhe versione në gjuhë të huaja, transmeton Telegrafi.
"Fillova të luaja Tomb Raider rreth moshës gjashtë vjeç dhe ishte absolutisht interesante që kishte një lojë që kishte një protagoniste femër dhe ajo ishte një personazh i fortë", tha Dyson për Guinness World Records.
"Ishte zgjidhja e enigmës dhe kjo ndarje midis llojit të lojërave që luante vëllai im dhe një që ndihej unike për mua", shtoi ajo.
Dyson ia mori rekordin koleksionistit spanjoll Alejandro Cambronero Albaladejo, koleksioni i të cilit u numërua në 215 në vitin 2017.
Ajo tha se videolojërat e ndihmojnë të përballet me çrregullimin funksional neurologjik, i cili bën që ajo të përjetojë simptoma duke përfshirë mjegullimin e trurit, tik-takët, dridhjet dhe paralizën.
"Tomb Raider më ndihmon gjithmonë të iki. Pra, sa herë që kam një sulm ose nuk ndihem mirë dhe më duhet të marr një ditë pushim nga puna, menjëherë kthehem te Tomb Raider sepse më ndihmon të rifreskoj trurin tim", tha ajo.
"Është diçka me të cilën jam e familjarizuar, kështu që mund të rifunksionojë modelin e të menduarit", shtoi ajo. /Telegrafi/