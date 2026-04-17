Britania: Do të bëjmë gjithçka për ta hapur Ngushticën e Hormuzit
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se do të “bëjë gjithçka që mundet” për të lehtësuar ndikimin e luftës së Iranit tek publiku dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit, pas mbërritjes së tij në Paris.
Këtë të premte në Paris, udhëheqësit nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar po kryesojnë një takim me rreth 40 vende për të hartuar një plan ndërkombëtar për të siguruar rrugën ujore jetësore.
“Është shumë e rëndësishme që të ndërtojmë një koalicion vendesh rreth parimit që armëpushimi duhet të jetë i përhershëm, duhet të ketë një marrëveshje dhe që ngushtica e Hormuzit të jetë e hapur. Është në interesin e të gjithëve ta bëjmë këtë, sepse ajo që po ndodh në luftën në Iran po ndikon në ekonominë e secilës prej nesh”, deklaroi Starmer.
“Kjo është arsyeja pse vendet po bashkohen. Të gjithë e kanë të qartë se që kjo të ndodhë, na duhet një degë diplomatike dhe politike, na duhet një degë logjistike dhe ekonomike, dhe na duhet një planifikim ushtarak, dhe kjo është ajo që po bashkohemi për të bërë sot”, shtoi ai.
“Dhe është gjëja e duhur për t’u bërë, sepse sa më gjatë të vazhdojë ky konflikt, aq më i madh do të jetë ndikimi, dhe jam i vetëdijshëm se njerëzit në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar kanë ndikim tek ata dhe në koston e jetesës, dhe do të bëj gjithçka që mundem me vendet e tjera për ta lehtësuar këtë dhe për ta hapur ngushticën sa më shpejt të jetë e mundur”, u shpreh Starmer. /Telegrafi/