DJ Gimbo dhe Selin Bollati u martuan në kuadër të lojës në Big Brother VIP Albania 5.

Dasma ka nisur dhe është krijuar një atmosferë e mrekullueshme nën interpretimin e Artjola Toskës.

Megjithatë, në fillim në një moment mori vëmendje banorja tjetër Brikena Selmani.

Derisa dyshja po bënin vallëzimin e parë si çift, ajo u pa me lot në sy, gjë që nuk pritej.

Gimbo dhe Selin ‘martohen’ në Big Brother VIP Albania - shkëmbejnë puthje në buzë

Ndonëse nuk dihet arsyeja se përse modelja nga Kosova shihej e mërzitur.

Sidoqoftë, brenda po përjeton një marrëdhënie të komplikuar me Mateo Borrin.

Ndonëse banori i ka shprehur pëlqim, ajo po heziton të ndërtojë diçka më shumë me të. /Telegrafi/

