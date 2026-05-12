Brenda Q9, SUV-i luksoz i Audi
Audi hyn në një epokë të re me një model të ri kryesor: SUV-in Q9 të vitit 2027.
Do të duhet të prisni pak më gjatë për të mësuar të gjitha detajet mbi këtë makinë luksoze familjare me përmasa të plota, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, për momentin, kemi informacionin e brendshëm dhe është e drejtë të thuhet se Audi e kapi atmosferën luksoze në këtë hapësirë kabine.
Shumë nga kjo varet nga hapësira. Kur kaloni në një automjet më të madh, kanavaca juaj zgjerohet.
Audi e shfrytëzon plotësisht këtë mundësi duke aplikuar tekstura të pasura, shumë ngjyra dhe teknologji të nivelit të lartë në të gjithë hapësirën.
Edhe në nivelin e tij më themelor, brendësia e Q9 është gjithçka tjetër përveç kësaj.
Audi ofron Q9 me një zgjedhje midis një plani me gjashtë ose shtatë pasagjerë.
Ndërsa stoli i rreshtit të dytë funksionon mirë, Q9 duket më luksoz kur është i pajisur me karrige sportive plus kapiteni në mes.
Këto janë frone të duhura, me ventilim aktiv, rregullim të plotë elektrik dhe hyrje dhe dalje të lehtë.
I shoqëruar me ndriçimin e disponueshëm të kabinës, efekti i përgjithshëm ofron një përvojë premium pa u ndjerë i mbingarkuar.
Një detaj veçanërisht i këndshëm është vendimi i Audi-t për të fshehur altoparlantët e tij në vend që t'i shfaqë ato.
Në të kaluarën, prodhuesi i makinave ishte krenar të nxirrte në pah sistemin e tij Bang & Olufsen nëpërmjet altoparlantëve që ngriheshin në mënyrë dramatike. Tani? Skena e zërit është e fshehur mirë, por gjithashtu mjaft mirë e realizuar.
Sistemi i ri vjen me 22 altoparlantë dhe fuqi mbi 1,300 vat. Kjo është me sistemin bazë audio.
Kaloni te sistemi premium 4D dhe shtoni transduktorë në sedilje që plotësojnë pjesët më të ulëta të muzikës suaj.
Gjithashtu mund të keni që sistemi i ndriçimit të ambientit të imitojë nuancat e gjetura në kopertinën e këngës aktuale.
Një tjetër notë e mirë është mungesa e qartë e plastikës së zezë si piano. Audi ishte një adaptues i hershëm i këtij trendi dhe jam i lumtur të raportoj se prodhuesi i makinave po largohet prej tij - të paktën këtu në Q9.
Ka më shumë dru me pamje natyrale, pëlhura me teksturë dhe materiale të tjera që duken dhe ndihen shumë më premium krahasuar me kabinat e vjetra të Audi-t.
Duke dalë nga e vjetra dhe në ditët moderne, ky Q9 është Audi i parë që ofron dyer automatike.
Mund t’i hapni me çelës, një tërheqje të lehtë në dorezën e derës ose nëpërmjet aplikacionit myAudi.
Hyni brenda dhe dyert mund të mbyllen me një shtypje të pedalit të frenave, duke e lidhur ulësen ose duke shtypur butonin në pjesën e brendshme të derës.
Sensorët në derë zbulojnë pengesat, duke përfshirë këmbësorët dhe çiklistët. Është një truk i bukur për festa që është njëkohësisht një truk dhe mjaft i këndshëm.
E njëjta ide vlen edhe për çatinë masive panoramike. Xhami i gjerë vjen standard në të gjitha modelet Q9.
Megjithatë, ka mundësi për ta zbukuruar pak më tej. Mund ta specifikoni pjesën e sipërme për t'ju lejuar të rregulloni panelet individuale midis transparente dhe të errëta.
Është e njëjta teknologji që kemi parë në Porsche Taycan dhe funksionon po aq mirë edhe këtu.
Audi ju lejon të shkoni një hap më tej, pasi gjithashtu mund ta zgjidhni çatinë me ndriçim të rregullueshëm nga ambienti.
Ka 84 LED dhe mund të zgjidhni midis 30 ngjyrave ose ta vendosni atë të përshtatet në mënyrat e ndryshme të drejtimit.
Kur makina është e parkuar, çatia automatikisht bëhet plotësisht e errët në mënyrë që kabina të mos digjet në diell.
Plus, xhami është i veshur dhe bllokon më shumë se 99.5 përqind të rrezatimit UV. /Telegrafi/