Brenda Fricker - fituese e çmimit Oscar, e cila mbahet mend më shumë nga filmi "Home Alone" ka ndërruar jetë
Aktorja irlandeze Brenda Fricker, e cila fitoi një Oscar për rolin e saj mbështetës në filmin "My Left Foot", ka vdekur në Dublin në moshën 81-vjeçare. Shumë e kujtojnë atë edhe për rolin e saj në filmin "Home Alone".
Lajmi për vdekjen e saj u konfirmua nga menaxheri i saj Phil Belfield. Në vitin 1990, ajo u bë gruaja e parë irlandeze që fitoi një Oskar, për aktoren më të mirë mbështetëse. Ajo luajti rolin e Bridget Fagan Brown në filmin e vitit 1989 "My Left Foot".
Në këtë film, ajo luajti nënën e Christy Brown, një shkrimtare dhe artiste irlandeze e lindur me paralizë cerebrale. Roli i Christy Brown u luajt nga Daniel Day-Lewis, i cili fitoi një Oscar për Aktorin më të Mirë për filmin.
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Gjatë karrierës së saj, e cila zgjati nga viti 1964 deri në vitin 2024, Fricker u shfaq në më shumë se 90 filma dhe shfaqje televizive. Ajo ishte gjithashtu e njohur për një audiencë më të gjerë për rolin e saj në filmin e vitit 1992 "Home Alone 2: Lost in New York", në të cilin luajti një grua të pastrehë që miqësohet me një personazh djalosh të luajtur nga Macaulay Culkin në Central Park.
Ajo ishte gjithashtu pjesë e kastit origjinal të dramës mjekësore të BBC-së "Casualty" dhe u shfaq përkrah Cate Blanchett në "Veronica Guerin", historinë e një gazetareje investigative irlandeze të vrarë në vitin 1996. Më herët këtë vit, ajo mori njohjen më të lartë të qytetit të Dublinit, Freedom of the City.
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Në autobiografinë e saj "Ajo vdiq e re: Një jetë në fragmente", botuar në shtator 2025, ajo shkroi për fëmijërinë e saj me motrën e saj Grania, si dhe për problemet e saj me pasojat e abuzimit seksual dhe problemeve të shëndetit mendor. Belfield tha: "Nuk do të shohim më kurrë askënd si ajo dhe bota është më e varfër pa të". /Telegrafi/