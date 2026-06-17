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Barazimi 1-1 mes Brazilit dhe Marokut në Kupën e Botës ka hyrë në histori të transmetimeve televizive në Shtetet e Bashkuara, duke thyer rekorde të reja shikueshmërie në FOX.

Sipas të dhënave të FOX Sports, ndeshja u ndoq nga mesatarisht 10.019 milionë shikues në transmetimin në gjuhën angleze, duke u bërë programi më i shikuar ndonjëherë për një ndeshje të fazës së grupeve të Kupës së Botës, jashtë ndeshjeve të SHBA-së (USMNT).

Kulmi i shikueshmërisë arriti në 13.119 milionë shikues gjatë intervalit 19:45–20:00 ET, duke konfirmuar interesin e jashtëzakonshëm për përballjen.

Krahasuar me Kupën e Botës 2022, kjo shifër përfaqëson një rritje prej 212%, ndërsa mesatarja e atëhershme për ndeshjet jo-USMNT ishte rreth 3.21 milionë shikues.

FOX Sports theksoi gjithashtu se ky ishte transmetimi më i shikuar ndonjëherë i fazës së grupeve të Kupës së Botës për meshkuj në historinë e televizionit amerikan në gjuhën angleze.

Ky rekord nënvizon popullaritetin në rritje të Kupës së Botës dhe interesin e madh të publikut për duelet mes kombëtareve të mëdha si Brazili dhe Maroku. /Telegrafi/

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