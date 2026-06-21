Botërori sjell një tjetër moment viral: Futbollisti paraguajan luajti me orën e gjyqtarit në dorë
Një episod i pazakontë shënoi ndeshjen mes Paraguait dhe Turqisë në Kupën e Botës 2026, ku protagonisti u bë mesfushori paraguajan Matias Galarza.
Galarza ishte heroi i ekipit të tij duke realizuar golin e fitores, por pas përfundimit të takimit vëmendja e tifozëve dhe mediave u përqendrua te një moment kurioz që ndodhi gjatë lojës.
Gjatë një përplasjeje mes lojtarëve në fushë, gjyqtari i ndeshjes, Ivan Barton, humbi orën e tij.
At the 2026 World Cup, a Paraguayan player “tried on” the referee’s watch during a match
In the match Paraguay vs Turkey, Matías Galarza became the author of the winning goal, but attention after the game shifted to another incident.
During a scuffle on the pitch, referee Ivan… pic.twitter.com/E7mBC2GstT
— NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026
Galarza e gjeti atë në barin e stadiumit, e mori dhe madje e vendosi në dorë, duke vazhduar lojën për disa minuta me orën e gjyqtarit në kyç.
Pamjet e incidentit u përhapën shpejt në rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime dhe komente të shumta nga tifozët, të cilët e cilësuan situatën si një nga momentet më të veçanta dhe argëtuese të këtij Botërori.
Në fund, gjithçka u zgjidh pa probleme, pasi ora iu kthye gjyqtarit Barton, ndërsa Galarza mbeti në qendër të vëmendjes jo vetëm për golin vendimtar, por edhe për episodin e pazakontë që i dha një ngjyrim interesant sfidës Paraguay-Turqi. /Telegrafi/